Srbija pokazala zube pred Mundijal: "Nismo daleko, odigrale smo egal sa trećom ekipom Evrope"

Srbija je izgubila od Mađarske, ali rukometašice su pokazale da mogu da budu konkurentne na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: MN PRESS

Srbija je na meču sa Mađarskom otvorila pripreme za predstojeće Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj, a tim Hose Ignasija Pradesa poražen je 25:29 (10:15).

Mađarska je bolje otvorila utakmicu, Srbija je imala nekoliko grešaka, što je treći tim u Evropi kažnjavao i lakše dolazio do pogotka. Odbrana srpskog tima je bila dobra, na golu je odlična Jovana Risović, pa je i rezultat vrlo brzo bio egal 5:5 u 15. minutu. U 26. minutu na semaforu je stajao 8:13, odbrana je bila na visokom nivou, ali napad nikako nije uspijevao da se konsoliduje, pa se uvukla i nervoza u redove tima koji je na odmor otišao sa minusom od pet golova – 10:15.

Srbija je smanjila na dva gola minusa golom Sanje Radosavljević u 40. minutu kad je na semaforu bilo 16:18. Odmah potom je ista igračica presjekla napad, ali srpski tim nije iskoristio, što je Mađarska kaznila i pogodila za 16:19, a potom i 17:22 u 44. minutu. Odmah potom je i Jovana Skrobić zaradila treće isključenje, što je bio veliki hendikep za tim, koji je u nekoliko navrata prišao na dva gola minusa, ali nije uspio i da preokrene rezultat.

Srbija je blizu

Jovana Jovović je na utakmici, uz Jovanu Risović, bila najbolji akter meča. "Kao što sam rekla ova utakmica i jeste bila glavna i najveća provjera pred start prvenstva. Mogle smo da vidmo gdje smo i mislim da nismo daleko, jer smo igrale sasvim korektno sa Mađarskom, koja je prošle godine osvojila bronzu na Evropskom prvenstvu. Dobro znamo kakve igrače imaju, dosta je tu iskustva, a mogu da kažem da je i Mađarska nas dosta dobro shvatila jer je igrača gotovo čitav meč u najjačoj postavi. Nismo bili lak zadatak, pokazale smo karakter, stigle smo da se vratimo sa minusa od šest golova. Nismo ima dozvolili da rezulat održe, imale smo nekoliko šansi da dođemo na minus jedan, ali nismo iskoristile. Idemo dalje i imamo čemu da se nadamo".

Dobro i žestoko se borila Dragana Cvijić na utakmici sa Mađaricama, držala maestralno odbranu. "Putovale smo čitav dan, nismo se odmorile i to je razlog za slabiju kretnju. Odbrana je bila sjajna u nekim segmetnima nisu imale rješenja, malo smo zakazale u napadu, nismo vukle kontru i polukontru kako treba. Kad se sve sabere ovo je dobar rezultat i mislim da možemo da napravimo analizu i spremimo se za Španiju".

SRBIJA: Ilić, Radosavljević 2, Krpež-Šlezak 3, Lazić, Mandić, Janjušević 2, Risović (13 odbrana, 2 sedmerca), Mitrović, Kocić, Jovović 6, Skrobić 6, Petković, Bojičić, Radević 1, Cvijić 4, Garović 1.

MAĐARSKA: Tovizi 3, Čikos, Farago 1, Albek 5, Marton 2, Pmolek, Fodor 1, Pap 1, Vamos, Klujber 5, Bordas, Kučara, Janurik, Bukovski, Šimon 1, Groš 4.