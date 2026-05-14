"Orlovi" znaju šta ih čeka u meču odluke za Svjetsko prvenstvo: "Pokazali smo da možemo sa takvom silom"

Rukometaši Srbije se oglasili poslije pobjede protiv Mađarske u prvoj utakmici baraža za Svjetsko prvenstvo 2027.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije pobijedila je Mađarsku dva gola razlike u Nišu, u prvoj utakmici baraža za Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj 2027. Poslije utakmice, rukometaši su najavili veliku borbu u revanšu u nedjelju u Mađarskoj, a donekle se u njihovim riječima osjetila žal zbog ispuštene prednosti od sedam golova u završnici.

Darko Đukić (31), desno krilo reprezentacije Srbije, dao je sedam golova protiv Mađara.

"Moglo je da bude i ubjedljivije, ali dobro, nije loše. Nije zanemarivo što smo pobijedili, idemo u Mađarsku da se borimo, a ne da izgubimo, već ćemo probati i tamo da pobijedimo. Mislim da smo odigrali dobru utakmicu, borbenu i na momente smo stvarno bili odlični. U nastavku smo imali mali pad, a iskusan tim je to znao da kazni", izjavio je jedan od najboljih igrača Srbije u Čairu.

Uroš Borzaš (26) bio je tri puta strijelac.

"Ne treba da žalimo, treba da budemo srećni i zadovoljni jer sm pobijedili jedan sjajan tim. Istina, moglo je i ubjedljivije, ali je i ovako dobro na kraju. Pokazali smo da možemo sa jednom silom kakva je Mađarska da igramo i da vodimo čak i sedam razlike", kazao je on.

Revanš će biti odigran u nedjelju od 17.30 u Vespremu.

