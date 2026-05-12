"Zmajevi" bez Marka Panića u baražu za plasman na Mundijal

Rukometaši Bosne i Hercegovine okupili su se u Tuzli i počeli pripreme za utakmice baraža za Svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv selekcije Farskih Ostrva.

Prvi duel igra se 14. maja u tuzlanskom "Mejdanu" od 20 sati, dok je revanš na programu dva dana kasnije na Farskim Ostrvima.

Selektoru "zmajeva" Damiru Doborcu odazvali su se gotovo svi pozvani reprezentativci, a jedini izostanak je povrijeđeni Marko Panić.

Doborac je istakao da je ekipa BiH prošla kroz smjenu generacije i podmlađivanje, ali je uvjeren da njegov tim može odgovoriti izazovu protiv favorizovanog protivnika.

"Istina je da smo dosta igrača izrotirali i podmladili reprezentaciju, ali vjerujem da ćemo, bez obzira što su oni u ovom trenutku favoriti, učiniti sve da prvo poluvrijeme ovog dvomeča ode u našu korist", rekao je između ostalog Doborac.

