Damir Doborac skratio spisak za mečeve odluke protiv Farskih Ostrva

Selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Damir Doborac skratio je spisak igrača za okršaje sa Farskim Ostrvima u okviru baraža za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Na skraćenom spisku se nalaze:

- golmani Bekir Čordalija (Kjelce), Zoran Radić (Saran), Aldin Alihodžić (Izviđač);

- krila: Adi Mehmećehajić (Slovan Ljubljana), Mirko Mišetić (Izviđač), Ibrahim Haseljić (Nekse), Luka Perić (Celje);

- bekovi: Omer Mehmedović (RD Riko Ribnica); Mislav Grgić (Đer), Nikša Trivunović (Borac m:tel), Alen Hadžimuhamedović (Nitighajm), Domagoj Alilović (Čurgoi), Amer Šahinović (Izviđač), Marko Panić (Budai Farkasok), Faris Čolaković (Vintertur), Pavle Petrović (Linc);

- pivoti: Adin Faljić (Flensburg;), Dragan Šoljić (Zrinjski), Amir Muhović (Sport Toto).

Reprezentativci će se okupiti u nedjelju (10. maj) u Tuzli, a prvi meč baraža sa Faranima na rasporedu je četiri dana kasnije u tuzlanskom Mejdanu (20.00). Revanš u Toršavnu igra se dva dana kasnije u istom terminu.

