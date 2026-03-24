"Zmajevi" u četvrtak dobijaju rivale na putu ka EP 2028

Žrijeb će biti obavljen u Lisabonu.

Izvor: Rukometni savez BiH

Samo nekoliko dana nakon što su preko tzv. Kosova izborili finale baraža za odlazak na Mundijal, rukometaši BiH će saznati imena protivnika u kvalifikacijama za EURO 2028. Žrijeb kvalifikacionih grupa biće obavljen u četvrtak (26. mart) u Lisabonu od 19.00 časova, a "zmajevi" ga dočekuju iz trećeg šešira, na osnovu rejtinga na rang-listi Evropske rukometne federacije (EHF).

U kvalifikacijama će nastupiti 32 reprezentacije podijeljene u osam grupa. Plasman na kontinentalnu smotru izboriće prvoplasirana i drugoplasirana selekcija iz svake grupe, kao i četiri najbolje koje zauzmu treće mjesto. Kvalifikacije počinju u novembru ove godine, a termini su još mart i maj 2027. godine.

Evropsko prvenstvo igra se od 13. do 30. januara 2028. godine, a već su poznata četiri učesnika završne smotre – branilac titule Danska, kao i tri domaćina - Španija, Portugal i Švajcarska.

Sastavi šešira za žrijeb kvalifikacija za EURO 2028

Prvi šešir: Hrvatska, Francuska, Njemačka, Mađarska, Island, Norveška, Slovenija, Švedska

Drugi šešir: Austrija, Češka, Farska Ostrva, Italija, Sjeverna Makedonija, Holandija, Poljska, Srbija

Treći šešir: Belgija, Bosna i Hercegovina, Gruzija, Grčka, Litvanija, Crna Gora, Rumunija, Ukrajina

Četvrti šešir: Estonija, Finska, Izrael, tzv. Kosovo, Latvija, Luksemburg, Slovačka, Turska

