Selekcija BIH poražena u Prištini, ali baraž je osiguran! "Zmajeve" čeka put od 3.000 kilometara!

Reprezentacija BiH doživjela poraz u Prištini, ali se zahvaljujući prvom meču u Tuzli plasirala u baraž za Svjetsko prvenstvo.

Izvor: Rukometni savez BiH

Rukometna reprezentacija BiH igraće baraž za odlazak na Svjetsko prvenstvo!

Selekcija Damira Doborca poražena je u Prištini rezultatom 33:29, ali joj je zaliha do 13 golova (34:21) iz prvog meča odigranog u tuzlanskom Mejdanu obezdijedila plasman u baraž i put od preko 3.000 kilometara.

"Zmajevi" će u baražu igrati protiv Farskih ostrva, prvi meč igraće kao domaćin 13. Ili 14. maja, a revanš je tri dana kasnije na samom sjeveru Evrope.

KOSOVO – BIH 33:29 (17:15)

Reprezentacija Bih dobro je otvorila meč u Prištini povela 4:1 poslije nešto više od pet minuta igre, nakon sedmerca koji je pogodio Šahinović.

Na 5:4 smanjili su domaći preko Đogaja, a nešto kasnije golomTahirukaja iz sedmerca stigli do preokreta – 6:5.

Igralo se gol za gol, a potom su domaću uspjeli da se odvoje na 11:9.

Uapjeli su „zmajevi“ da spriječe „minus tri“, a onda su golom Mišetića pet minuta prije kraja prvog poluvremena smanjili na gol zaostatka.

Još jednu dobru partiju pružio je golman Sarana Zoran Radić, a nakon njegove šest odbrane Šahinović je izjednače na 13:13, a selektor domaćih reagovao je tajm-autom tri minute prije kraja prvog poluvremena.

„Zmajevi“ su na odmor ipak otišli sa dva gola zaostatka. Iako je Grgić smanjio na 16:15 deset sekundi prije kraja bili su bh. rukometaši neoprezni u odbrani i dozvolili Bujaru Ramosaju da postigne pogodak u posljednjoj sekundi prvog dijela za 17:15.

U prvih deset minuta drugog poluvremena selekcija tzv. Kosova je kontrolisala meč, a dosta problema "zmajevima" je i dalje zadavao pivot Ramosaj nakon čijeg šestog pogotka su domaći poveli 23:19.

Nakon stoprocentnog učinka u Tuzli i šuta 7/7 Luka Perić nastavio je u istom ritmu i u Prištini, njegovim trećim golom u isto toliko pokušaja BIH je smanjila na 25:23.

Sa istom prednošću domaći su ušli i u posljednjih deset minuta, a domaći nisu iskoristili priliku poslije promašenog sedmerca Perića da ponovo odu na „plus 4“ zahvaljujući 13 odbrani Radića.

Učinili su to pet minuta prije kraja preko Radosaja koji je čak istrčao kontru i pogodio za 30:26.

Duel u Prištini završen je odbranom Zorana Radića u posljednjim sekundama, sakupio ih je ukupno 14. na ovom meču, pa je na semaforu ostalo konačnih 33:29.

Selekcija tzv. Kosova tako je stigla do prve pobjede u posljednjih šest duela sareprezentacijom BIH koju sada očekuje baraž sa Farskim ostrvima u kojem će pokušati da napravi senzaciju i plasira se na Svjetsko prvenstvo.