logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Selekcija BIH poražena u Prištini, ali baraž je osiguran! "Zmajeve" čeka put od 3.000 kilometara!

Selekcija BIH poražena u Prištini, ali baraž je osiguran! "Zmajeve" čeka put od 3.000 kilometara!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Reprezentacija BiH doživjela poraz u Prištini, ali se zahvaljujući prvom meču u Tuzli plasirala u baraž za Svjetsko prvenstvo.

Reprezentacija BIh poražena od Kosova ali je izborila baraž za SP

Rukometna reprezentacija BiH igraće baraž za odlazak na Svjetsko prvenstvo!

Selekcija Damira Doborca poražena je u Prištini rezultatom 33:29, ali joj je zaliha do 13 golova (34:21) iz prvog meča odigranog u tuzlanskom Mejdanu obezdijedila plasman u baraž i put od preko 3.000 kilometara.

"Zmajevi" će u baražu igrati protiv Farskih ostrva, prvi meč igraće kao domaćin 13. Ili 14. maja, a revanš je tri dana kasnije na samom sjeveru Evrope.

KOSOVO – BIH 33:29 (17:15)

Reprezentacija Bih dobro je otvorila meč u Prištini povela 4:1 poslije nešto više od pet minuta igre, nakon sedmerca koji je pogodio Šahinović.

Na 5:4 smanjili su domaći preko Đogaja, a nešto kasnije golomTahirukaja iz sedmerca stigli do preokreta – 6:5.

Igralo se gol za gol, a potom su domaću uspjeli da se odvoje na 11:9.

Uapjeli su „zmajevi“ da spriječe „minus tri“, a onda su golom Mišetića pet minuta prije kraja prvog poluvremena smanjili na gol zaostatka.
Još jednu dobru partiju pružio je golman Sarana Zoran Radić, a nakon njegove šest odbrane Šahinović je izjednače na 13:13, a selektor domaćih reagovao je tajm-autom tri minute prije kraja prvog poluvremena.

„Zmajevi“ su na odmor ipak otišli sa dva gola zaostatka. Iako je Grgić smanjio na 16:15 deset sekundi prije kraja bili su bh. rukometaši neoprezni u odbrani i dozvolili Bujaru Ramosaju da postigne pogodak u posljednjoj sekundi prvog dijela za 17:15.

U prvih deset minuta drugog poluvremena selekcija tzv. Kosova je kontrolisala meč, a dosta problema "zmajevima" je i dalje zadavao pivot Ramosaj nakon čijeg šestog pogotka su domaći poveli 23:19.

Nakon stoprocentnog učinka u Tuzli i šuta 7/7 Luka Perić nastavio je u istom ritmu i u Prištini, njegovim trećim golom u isto toliko pokušaja BIH je smanjila na 25:23.

Sa istom prednošću domaći su ušli i u posljednjih deset minuta, a domaći nisu iskoristili priliku poslije promašenog sedmerca Perića da ponovo odu na „plus 4“ zahvaljujući 13 odbrani Radića.

Učinili su to pet minuta prije kraja preko Radosaja koji je čak istrčao kontru i pogodio za 30:26.

Duel u Prištini završen je odbranom Zorana Radića u posljednjim sekundama, sakupio ih je ukupno 14. na ovom meču, pa je na semaforu ostalo konačnih 33:29.

Selekcija tzv. Kosova tako je stigla do prve pobjede u posljednjih šest duela sareprezentacijom BIH koju sada očekuje baraž sa Farskim ostrvima u kojem će pokušati da napravi senzaciju i plasira se na Svjetsko prvenstvo.

Tagovi

Rukomet zmajevi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC