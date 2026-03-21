Maksimalno ozbiljno u Prištini: "Zmajevi" ne računaju na 13 golova prednosti protiv tzv. Kosova

Autor Nebojša Šatara
Rukometaši Bosne i Hercegovine u nedjelju od 17 časova (BHT 1) igraju revanš meč protiv selekcije tzv. Kosova u predbaražu za plasman na Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

"Zmajevi" su u prvoj utakmici u tuzlanskom "Mejdanu" deklasirali gostujući tim rezultatom 34:21, pa će sutra u Prištini imati veliku prednost.

Međutim, Mirko Mišetić, lijevo krilo Izviđača smatra da BiH treba igrati kao da nema 13 golova prednosti.

"Gledali smo video i pokušaćemo da ispravimo neke stvari iz prethodnog meča. Sutra ćemo igrati maksimalno ozbiljno, bez obzira što smo ostvarili 13 golova prednosti, moramo ići na pobjedu. Iskreno, nadam se prolasku dalje i utakmici protiv Farskih Ostrva", rekao je Mišetić.

Sličnog mišljenja je i njegov klupski drug iz ljubuškog tima Amer Šahinović.

"Poslije dugog puta do Prištine, uspjeli smo se odmoriti i regenerisati. Iako smo stekli ogromnu prednost u Tuzli, ne smijemo se opuštati. Atmosfera u ekipi je odlična i mislim da će to biti presudno na sutrašnjoj utakmici", dodao je Šahinović.

Meč između tzv. Kosova i BiH igra se u nedjelju u Prištini a direktan prenos je na BHT 1. U slučaju prolaska u finale baraža, tim Damira Doborca će igrati protiv selekcije Farskih Ostrva sredinom maja.

