Novo priznanje iz EHF-a za Banjalučanke: Vesna Balvan i Tatjana Praštalo sude četvrtfinale Lige šampiona!

Vesna Balvan i Tatjana Praštalo naći će se na terenu u nedjelju, 22. marta.

Izvor: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Vesna Balvan i Tatjana Praštalo dobile su novo značajno priznanje od Evropske rukometne federacije.

Sutkinje iz Banjaluke, koje već dugo dijele pravdu na internacionalnom nivou, delegirane su za utakmicu četvrtfinala Lige šampiona između Ikasta (Danska) i Bistrice (Rumunije), koja se igra u nedjelju, 22. marta.

Ovaj sjajni sudijski dvojac uvršten je 2023. godine na IHF listu najboljih rukometnih sudija. Od 2011. godine dijele rukometnu pravdu i na međunarodnoj sceni, a prije tri godine dobile su povjerenje da sude finale Lige šampiona za rukometašice.

Takođe, 2022. godine Vesna Balvan i Tatjana Praštalo sudile su meč za bronzanu medalju na prvenstvu Evrope za rukometašice.

(mondo.ba)