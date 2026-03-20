Legendarni Hrvat skuplja Srbe u timu: Doveo četiri reprezentativca da igraju Ligu šampiona

Doveo je Ivan Čupić prvo Vukašina Vorkapića i Uroša Mitrovića, a sada je potpisao Milana Bomaštara i Marka Tasića. Želi da sa njima u timu Vardara igra Ligu šampiona.

Izvor: PETR STOJANOVSKI / imago sportfotodienst / Profimedia

Milan Bomaštar bi sljedeće sezone mogao da zaigra u Ligi šampiona. Golman reprezentacije Srbije novi je čuvar mreže tima iz Skoplja i staće na gol nekadašnjeg osvajača Lige šampiona od sezone 2026/27.

Dok u Srbiji Partizan dovodi reprezentativce pa je tako nedavno i zvanično ugovor za narednu sezonu potpisao Ilija Abutović, sada je Vardar osigurao Bomaštara na dvije godine.

"Vardar je jedan od najboljih klubova na Balkanu i mnogo sam srećan što ću da budem dio takvog kluba. Mislim da je ovo najveći transfer moje karijere i da će mi jako značiti rad sa Marijom Kelentrićem koji je jedan od najboljih trenera golmana. Sa nestrpljenjem očekujem da branim gol pred jednim od najboljih navijača u Evropi koje Vardar ima u hali "Jane Sandanski". Makedonska liga je u posljednjih nekoliko godina izrasla u jednu od najjačih u Evropi i vjerujem da će Vardar osvojiti domaći trofej i da ćemo se u Evropi pokazati najbolje moguće", rekao je Milan Bomaštar.

Izvor: Profimedia/Audrey MCKIE / Sipa Press

Dvometraš koga pamtimo iz dresa Metaloplastike često je bio treća opcija na golu Srbije iza neprikosnovenih Cupare i Milosavljeva. Branio je u karijeri za švedski Ševde i Ademar Leon, a sada je bio član Šartra u Francuskoj.

Pominjao je Bomaštar Marija Kelentića, nekada legendarnog golmana reprezentacije Hrvatske koji je godinama jedan od najboljih trenera golmana u Evropi. Trener ekipe Vardara je legedarni Ivan Čupić koji je Vardaru donio titulu osvajača Lige šampiona, a tu Bomaštara čeka mnogo poznatih imena.

Već su tu reprezentativci Srbije Vukašin Vorkapić i Uroš Mitrović, a na kraju sezone bi trebalo da se pridruži i sjajni defanzivac Marko Tasić iz Dinama iz Pančeva. Osim njih tu je i doskorašnjii srednji bek Vojvodine Žoao Pedro Silva iz Brazila. Kao velika pojačanja stižu Ivano Pavlović, Leon Ljevar kao reprezentativci Hvatske, kao i Jan Guri iz Sportinga.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!