Rukometni "zmajevi" i "orlovi" dobili protivnike u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine saznala je u četvrtak rivale u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. godine u Španiji, Portugalu i Švajcarskoj.

Rukometaši BiH će igrati u Grupi 5 protiv selekcija Slovenije, Češke i Izraela, odlučeno je žrijebom u Lisabonu.

S druge strane, srpski tim će u ovim kvalifikacijama odmjeriti snage sa islandom, Ukrajinom i Estonijom.

Evropsko prvenstvo biće održano od 13. do 30. januara 2028. godine u Španiji, Portugalu i Švajcarskoj, a osim domaćina, dosad se na šampionat Evrope plasirao samo aktuelni prvak Danska.

U kvalifikacijama će nastupiti 32 reprezentacije podijeljene u osam grupa. Plasman na Euro 2028 izboriće po dvije prvoplasirane, te četiri najbolje trećeplasirane selekcije iz osam grupa.

Kvalifikacije počinju u novembru ove godine, a termini su još mart i maj 2027.

Grupa 1: Hrvatska, Holandija, Litvanija, Finska

Grupa 2: Norveška, Austrija, Gruzija, Turska

Grupa 3: Island, Srbija, Ukrajina, Estonija

Grupa 4: Mađarska, Farska Ostrva, Crna Gora, tzv. Kosovo

Grupa 5: Slovenija, Češka, Bosna i Hercegovina, Izrael

Grupa 6: Francuska, Poljska, Rumunija, Letonija

Grupa 7: Njemačka, Italija, Belgija, Slovačka

Grupa 8: Švedska, Sjeverna Makedonija, Grčka, Luksemburg

