Jakub Menšik, mladi teniser, briljira na Rolan Garosu, a Novak Đoković ga vidi kao svog nasljednika. Otkrijte njegovu inspiraciju i put do uspjeha.

Izvor: Profimedia/Patrick Boren / Starface

Češki teniser Jakub Menšik igra briljantno na ovogodišnjem Rolan Garosu i zasluženo se plasirao u svoje prvo grend slem polufinale. Uprkos tome što su ga kladionice i navijači ponovo potcijenili, Menšik je "očitao lekciju" Žoau Fonseki iz Brazila i eliminisao ga ubjedljivom igrom 3:0 (6:4, 6:3, 7:6).

Tako je Fonseka, koga mediji godinama unazad proglašavaju za "narednu veliku stvar u tenisu", pokazao da nije još spreman da igra konstantno na velikim turnirima što Menšik - o kome se malo priča - ipak uspijeva i djeluje znatno zrelije.

Niste slušali Đokovića?

Vidi opis Novak je pričao, nisu mu vjerovali: Zbog ovoga je rekao da je jedini njegov nasljednik Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia/Patrick Boren / Starface Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Profimedia/BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Profimedia/Jon Bromley / imago sportfotodie Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Profimedia/Jon Bromley / imago sportfotodie Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Profimedia/Glenn Gervot / Xinhua News Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Profimedia/Glenn Gervot / Xinhua News Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Profimedia/Patrick Boren / Starface Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Profimedia/Patrick Boren / Starface Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Profimedia/Patrick Boren / Starface Br. slika: 9 9 / 9 AD

Prvi koji je stao na stranu Jakuba Mešnika i pričao o njemu kao o svom nasljedniku bio je Novak Đoković. Nije mu se dopalo što su mediji unaprijed pravili "hajp" oko Fonseke, a znatno manje oko Menšika i Tijena, tako da se mladom Čehu naklonio još prošle godine u Americi.

Jakub Mensik’s reaction after beating João Fonseca to reach the Roland Garros Semifinals



20 years old



He passes Ivan Lendl as the youngest Czech man in the Open Era to reach a Grand Slam Singles SF



Tremendous moment



Tremendous young talent



pic.twitter.com/PKoywfvDaE — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)June 2, 2026



"Žoao Fonseka je veoma uzbudljiv igrač za gledanje, ali nije jedini. Tu je i Jakub Menšik. Možda su ljudi, jer toliko pričaju o Fonseki, zaboravili na Menšika. Takođe, tu je i Lerner Tijen. Svi ti igrači su veoma mladi i imaju otprilike sličan renking kao i Fonseka... Ma, oni su jednako dobri kao on!", istakao je Đoković koji je u mladom Menšiku vidio i mladog sebe, onog koji je takođe bio otpisivan.

Ko je Jakub Menšik?

Jakub Menšik rođen je 2005. godine u malom češkom gradiću Protsjejovu i za razliku od mnogih "bogatih klinaca" kojima sudbina "dodijeli" da igraju tenis, imao je zapravo potpuno drugačiji put. U blizini njegove škole imao je teniske terene na kojima je trenirao, a potom je vidio znak na kome piše: "Tražimo novu Petru Kvitovu i Tomaša Berdiha". Zvao je roditelje i zamolio ih da ga odvedu na trening, a sve ostalo je istorija - posebno kada ga je preuzeo trener Ivo Miler.

Ne samo da je Miler pomogao Menšiku da dođe do današnjih visina, nego je preuzeo i očinsku figuru. Jakubov otac je umro kada je imao samo sedam godina, nakon borbe sa rakom, ali tek to ga je poguralo da nastavi dalje.

Nakon što je 2024. godine stigao do treće runde na US openu, nastavio je zatim da raste u prethodnoj godini kada je osvojio Majami. Takođe, postao je sada i prvi iz svoje generacije koji je stigao do polufinala nekog grend slema, gdje ga čeka Saša Zverev koji zna da počne da se muči u kasnijim fazama turnira.

Menšiku je idol Đoković

Izvor: Profimedia/Glenn Gervot / Xinhua News

"Moja teniska inspiracija je Novak Đoković. Da nije njega, ne bih bio danas ovdje", rekao je Menšik u jednom ranijem intervjuu u kome je istakao da želi da osvoji sva četiri grend slema jednom u karijeri: "Moj san je takođe da igram protiv Novaka Đokovića na Australijan openu. Zbog njega sam počeo da igram tenis. On je moj idol."

Tako je u "slijepom rangiranju" najboljih tenisera svih vremena čak odlučio da traži od producenata da ponište njegovu odluku pošto je ispalo da ga je stavio na četvrto mjesto. Tražio je da ga zamijene s Federerom, da bude prvi.