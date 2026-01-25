Đoković već prošao u četvrtfinale Australijan opena: Čeh predao meč bez borbe

Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Australijan opena bez borbe, Jakub Menšik mu je predao meč zbog problema sa povredom.

Novak Đoković prošao je u četvrtfinale Australijan opena bez borbe. Češki teniser Jakub Menšik predao mu je meč. Njihov okršaj bio je zakazan za ponedjeljak, kao posljednji na "Rod Lejver Areni" (oko 11.00 po našem vremenu), ali ga neće biti.

Češki teniser javio se na društvenim mrežama, tačnije na Instagramu i tamo je objasnio zbog čega je primoran da se povuče sa turnira. Imao je veliku želju da igra, ali do toga na kraju neće doći.

"Teško mi je ovo da napišem. Uradio sam sve što sam mogao, ali moram da se povučem zbog problema sa mišićem abdomena. Pogoršala se povreda u posljednjim mečevima. Poslije dugog razgovora sa lekarima i mojim timom donijeli smo odluku da ne izađem na teren. Razočaran sam, prvi put sam prošao u četvrto kolo u Melburnu i to ću zauvijek pamtiti. Navijači su mi dali mnogo energije, atmosfera je zaista posebna ovdje. Hvala svima na porukama i podršci, mnogo mi znači. Sada je vrijeme da se oporavim", poručio je Menšik.

Šta sad ovo znači za Novaka?

Predaja Menšika u Melburnu znači da će Novak naredni meč da igra tek u srijedu. Dakle, imaće nekoliko dana za odmor, treninge i pripremu za ono što slijedi. To može da bude mač sa dve oštrice, jer Srbin dugo nije igrao, ali ako se uzme u obzir da je danas otkazao trening kako bi se oporavio, deluje da bi ovo moglo da mu pomogne.

Moći će na miru da gleda meč između Lorenca Muzetija (Italija) i Tejlora Frica (Amerika). Pobjednik tog meča igraće protiv Srbina u četvrtfinalu u srijedu i taj meč će vrlo vjerovatno takođe da bude u večernjem terminu.

