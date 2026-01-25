Đoković saznao kad igra za četvrtfinale Australijan opena

Novak Đoković igraće protiv Jakuba Menšika posljednji meč na Rod Lejver areni i počeće oko 11 sati u ponedjeljak.

Izvor: LUKAS COCH/AAP

Novak Đoković konačno je saznao kada izlazi na teren na Australijan openu. Meč osmine finala protiv Jakuba Menšika igraće u večernjem terminu i biće to posljednji meč na "Rod Lejver Areni" u ponedeljak. To znači da će izaći na teren oko 11 sati po našem vremenu.

Prije njega će na teren Iga Švjontek (Poljska) i Medison Ingliš (Australija) i njihov meč zakazan je za 9 sati po srednjeevropskom vremenu. Čim se taj duel završi na teren će Novak i Jakub. I od toga zavisi kada će tačno njihov meč da počne. Dobra vijest je što će Đoković da izbjegne paklene vrućine u dnevnom terminu.

Prvi meč na najvećem stadionu igraće Amerikanke Džesika Pegula i aktuelna šampionka Medison Kiz. Poslije njih igraju Lorenco Muzeti (Italija) i Tejlor Fric (Amerika), pa onda slijedi pauza do početka večernjih mečeva.

