logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Đoković saznao kad igra za četvrtfinale Australijan opena

Đoković saznao kad igra za četvrtfinale Australijan opena

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković igraće protiv Jakuba Menšika posljednji meč na Rod Lejver areni i počeće oko 11 sati u ponedjeljak.

Kad Đoković igra za četvrtfinale Australijan opena Izvor: LUKAS COCH/AAP

Novak Đoković konačno je saznao kada izlazi na teren na Australijan openu. Meč osmine finala protiv Jakuba Menšika igraće u večernjem terminu i biće to posljednji meč na "Rod Lejver Areni" u ponedeljak. To znači da će izaći na teren oko 11 sati po našem vremenu.

Prije njega će na teren Iga Švjontek (Poljska) i Medison Ingliš (Australija) i njihov meč zakazan je za 9 sati po srednjeevropskom vremenu. Čim se taj duel završi na teren će Novak i Jakub. I od toga zavisi kada će tačno njihov meč da počne. Dobra vijest je što će Đoković da izbjegne paklene vrućine u dnevnom terminu.

Prvi meč na najvećem stadionu igraće Amerikanke Džesika Pegula i aktuelna šampionka Medison Kiz. Poslije njih igraju Lorenco Muzeti (Italija) i Tejlor Fric (Amerika), pa onda slijedi pauza do početka večernjih mečeva.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis Australijan open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC