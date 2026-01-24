"Novak je mogao da bude diskvalifikovan": Vilander kritikuje Đokovića, tvrdi da ga je jedan detalj spasao

Mats Vilander otvoreno je kritikovao Novaka Đokovića zbog poteza u drugom setu kada je umalo pogodio djevojčicu koja skuplja loptice. Imao je dosta sreće.

Novak Đoković nastavlja put ka 25. grend slem tituli. Tri meča na Australijan openu dobio je u tri seta, posljednja "recka" bio je Botik van de Zandshulp. Imao je najbolji srpski teniser i dosta sreće u tom meču, ne zbog rezultata koliko zbog momenta frustracije u drugom setu koji je mogao skupo da ga košta. O svemu tome pričao je Mats Vilander.

"Intenzivan je, ali je zato najbolji svih vremena. Uvijek donosi taj intenzitet, uključen je sa publikom. Tri pobjede u tri seta, to je nevjerovatno, ima 37 godina. Zadovoljan je servisom, forhendom, kretanjem. Vjerovatno ga najviše brinu žuljevi na stopalima", počeo je Vilander.

Posebno je pohvalio Đokovićev izbačaj prilikom servisa i iz stručnog ugla objasnio koliko je Srbin po tome nepredvidiv.

"Uvijek smo pričali o Samprasu da je jedan od najboljih servera svih vremena. Vidite kako Novak baca lopticu, pogađa sve dijelove terena, baca je sjajno. Ako ste igrali tenis znate koliko je teško pogađati najrazličitije dijelove, obično malo bacite udesno ako hoćete slajs ili ulijevo ako hoćete ravan servis ili sa kikom, ali on baca na isti način i nemoguće je pročitati mu servis. Preciznost je nevjerovatna, ima dosta asova, iako brzina nije toliko velika", pojašnjava Mats.

"Novak je izbjegao diskvalifikaciju"

Šveđanin se osvrnuo na taj sporni detalj iz drugog seta kada je Novak u naletu bijesa udario lopticu i umalo pogodio djevojčicu koja skuplja loptice. Podsjetilo ga je to na momenat na US openu kada je Srbin diskvalifikovan.

"Botik je podigao nivo igre, možda se Novak malo opustio zbog vođstva i samopouzdanja. Taj moment... Bio je baš blizu da pogodi djevojčicu koja skuplja loptice. Podsjetilo je to na US open kada je diskvalifikovan. Sreća je što je čučala, da je ustala, pogodio bi je. Imao je sreće, mora da bude mnogo pažljiviji", kritikuje ga Mats.

Primijetio je i koliko je Novak bio agresivan u završnici trećeg seta, nije želio da rizikuje da meč ode u četvrti set.

"Bio je agresivan sa forhendom na dvije set lopte rivala. To je neko ko vjeruje u sebe i ide na pobjedu. U taj-brejku je bio bezgrešan. Kada uđe u taj-brejk rijetko griješi, agresivan je, tako je bilo i sada. Sjajan meč, testiran je malo i fizički i emotivno. Vidio je i šta publika očekuje od njega."

Za kraj je iznio i svoj stav o tome šta misli koga bi Novak više volio u osmini finala - Jakuba Menšika ili Itana Kvina? Taj meč još traje, Čeh vodi sa 2:0 u setovima i ide ka pobjedi.

"Vjerovatno bi više volio Kvina, izgubio je od Menšika u Majamiju prošle godine i to dosta lako. Ima dobru igru, kao i Itan. Dva mlada igrača koji nadolaze. Nema uopšte lak žrijeb", zaključio je Vilander.