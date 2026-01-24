logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Novak je mogao da bude diskvalifikovan": Vilander kritikuje Đokovića, tvrdi da ga je jedan detalj spasao

"Novak je mogao da bude diskvalifikovan": Vilander kritikuje Đokovića, tvrdi da ga je jedan detalj spasao

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Mats Vilander otvoreno je kritikovao Novaka Đokovića zbog poteza u drugom setu kada je umalo pogodio djevojčicu koja skuplja loptice. Imao je dosta sreće.

Mats Vilander otvoreno je kritikovao Novaka Đokovića Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia / Printscreen/Eurosport

Novak Đoković nastavlja put ka 25. grend slem tituli. Tri meča na Australijan openu dobio je u tri seta, posljednja "recka" bio je Botik van de Zandshulp. Imao je najbolji srpski teniser i dosta sreće u tom meču, ne zbog rezultata koliko zbog momenta frustracije u drugom setu koji je mogao skupo da ga košta. O svemu tome pričao je Mats Vilander.

"Intenzivan je, ali je zato najbolji svih vremena. Uvijek donosi taj intenzitet, uključen je sa publikom. Tri pobjede u tri seta, to je nevjerovatno, ima 37 godina. Zadovoljan je servisom, forhendom, kretanjem. Vjerovatno ga najviše brinu žuljevi na stopalima", počeo je Vilander.

Posebno je pohvalio Đokovićev izbačaj prilikom servisa i iz stručnog ugla objasnio koliko je Srbin po tome nepredvidiv.

"Uvijek smo pričali o Samprasu da je jedan od najboljih servera svih vremena. Vidite kako Novak baca lopticu, pogađa sve dijelove terena, baca je sjajno. Ako ste igrali tenis znate koliko je teško pogađati najrazličitije dijelove, obično malo bacite udesno ako hoćete slajs ili ulijevo ako hoćete ravan servis ili sa kikom, ali on baca na isti način i nemoguće je pročitati mu servis. Preciznost je nevjerovatna, ima dosta asova, iako brzina nije toliko velika", pojašnjava Mats.

"Novak je izbjegao diskvalifikaciju"

Šveđanin se osvrnuo na taj sporni detalj iz drugog seta kada je Novak u naletu bijesa udario lopticu i umalo pogodio djevojčicu koja skuplja loptice. Podsjetilo ga je to na momenat na US openu kada je Srbin diskvalifikovan.

"Botik je podigao nivo igre, možda se Novak malo opustio zbog vođstva i samopouzdanja. Taj moment... Bio je baš blizu da pogodi djevojčicu koja skuplja loptice. Podsjetilo je to na US open kada je diskvalifikovan. Sreća je što je čučala, da je ustala, pogodio bi je. Imao je sreće, mora da bude mnogo pažljiviji", kritikuje ga Mats.

Primijetio je i koliko je Novak bio agresivan u završnici trećeg seta, nije želio da rizikuje da meč ode u četvrti set.

"Bio je agresivan sa forhendom na dvije set lopte rivala. To je neko ko vjeruje u sebe i ide na pobjedu. U taj-brejku je bio bezgrešan. Kada uđe u taj-brejk rijetko griješi, agresivan je, tako je bilo i sada. Sjajan meč, testiran je malo i fizički i emotivno. Vidio je i šta publika očekuje od njega."

Izvor: Printscreen/Eurosport

Za kraj je iznio i svoj stav o tome šta misli koga bi Novak više volio u osmini finala - Jakuba Menšika ili Itana Kvina? Taj meč još traje, Čeh vodi sa 2:0 u setovima i ide ka pobjedi.

"Vjerovatno bi više volio Kvina, izgubio je od Menšika u Majamiju prošle godine i to dosta lako. Ima dobru igru, kao i Itan. Dva mlada igrača koji nadolaze. Nema uopšte lak žrijeb", zaključio je Vilander.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Mats Vilander Tenis Australijan open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC