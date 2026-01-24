Novak Đoković na Australijan openu uradio nezamislivo: Jedini je u istoriji koji je ovo uspio

Na Australijan openu Novak Đoković upisao 400. pobjedu na grend slem mečevima.

Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković ponovo je uradio nešto što niko prije njega nije - srpski sportista prvi je u istoriji sa preko 400 pobjeda na grend slem turnirima. Nakon trijumfa nad holandskim igračem Botikom van de Zandshulpom, Novak Đoković je dodatno pomjerio granicu u svijetu tenisa, iako je i do sada djelovao nedodirljivo na ovoj listi.

O uspjehu srpskog tenisera odmah nakon završetka meča oglasio se Australijan open, pošto je na tom turniru Novak Đoković još jednom pronašao način da ispiše istoriju. Sada Novak Đoković ima 31 pobjedu više od Rodžera Federera, a u budućnosti će ta prednost dodatno rasti jer je švajcarski teniser već godinama u penziji.

Među teniserima koji su tokom karijere ostvarili 200 i više pobjeda na grned slem turnirima nalazi se još samo osam kultnih imena ovog sporta: Rodžer Federer (369), Rafael Nadal (314), Džimi Konors (233), Andre Agasi (224), Ivan Lendl (222), Roj Emerson (210), Pit Sampras (203) i Endi Marej (200).

Jasno je da će u budućnost Janik Siner i Karlos Alkaraz uspjeti da se domognu vrha ove liste, ali za sada im nije mjesto među najvećima svih vremena. Obojica imaju manje od 100 pobjeda na grend slem turnirima, a biće ima potrebno da u narednih deceniju i po bilježe vrhunske rezultate kako bi imali šansu da stignu Novaka Đokovića. Godišnje je moguće da ostvare po 28 pobjeda na grend slem turnirima, a Novak ima prednost od više od 300 pobjeda...

Sa druge strane, Novak Đoković ima više od 100 pobjeda na tri od četiri najveća turnira u svijetu tenisa. Nakon što je to već uradio na Rolan Garosu i Vimbldonu, ove godine mu je pošlo za rukom i na Australijan openu. Ostao je još samo US open, gdje je Novaku Đokoviću neophodan plasman u polufinale, odnosno pet pobjeda.