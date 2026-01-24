Đokovića centimetri dijelili od diskvalifikacije: Pogledajte koliko je Novak imao sreće u Melburnu

Da je loptica nakon udarca Novaka Đokovića pogodila djevojčicu, srpski teniser bi možda bio suspendovan sa Australijan opena, prvog grend slema u sezoni.

Izvor: Printscreen/X/Australian open

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković treće kolo Australijan opena igra protiv Botika van de Zandshulpa iz Holandije, a taj meč pukom srećom nije obilježio jedan veoma loš detalj. Nakon što je holandski teniser izbacio loptu u aut, Novak Đoković je nju poslao na drugi kraj terena, ali nije bio precizan - ona je umjesto u polje letjela ka djevojčici koja skuplja loptice.

Srećom, sve je prošlo bez incidenta! Iako je loptica prošla vrlo blizu, ona nije pogodila djevojčicu koja se nalazila na sredini terena, pored same mreže. Kamere nisu prikazale reakciju djevojčice, ali jesu Novaka Đokovića i sudije Džona Bloma.

"Ovo je bilo veoma, veoma opasno. Kako je lansirao loptu Novak, ona je bila tu veoma blizu djevojčice koja skuplja lopte. Nije ništa uradio tim povodom Džon Blom", rekao je komentator Eurosporta nakon što se ova situacija desila. Djevojčica nije pogođena, a Đoković je prošao bez opomene.

Fortune was with Novak Djokovic.



This almost hit the ball girl. An inch more and he would’ve been disqualified.



Focus.pic.twitter.com/o7bK79ym0k — Danny (@DjokovicFan_)January 24, 2026

Kako je Đoković izbačen sa US opena?

Prije samo nekoliko godina, u jesen 2020. godine, kada je bio jedan od najvećih favorita za osvajanje grend slem titule u Njujorku, Novak Đoković je zbog slične situacije diskvalifikovan sa turnira. Nakon što je sasvim slučajno i bez velikog intenziteta pogodio ženu koja je radila kao linijski sudija - dok je to još postojalo na US openu - Novak Đoković je izbačen sa turnira!

Odluku o tome donijeli su sudija u stolici i supervizor takmičenja, a iz ove perspektive djeluje da je srpski teniser mogao da se "prošeta" do titule u Njujorku. Nakon što je Đoković kao prvi nosilac turnira izbačen iz takmičenja, titulu je osvojio Dominik Tim, jer je nakon velikog preokreta pobijedio Sašu Zvereva.

Pablo Karenjo Busta, koji je prošao nakon Đokovićeve suspenzije, savladao je u četvrtfinalu Denisa Šapovalova, a zatim protiv Zvereva imao dva seta prednosti. Ipak, u tom polufinalu nije uspio da završi posao do kraja, pa je Nijemac stigao u finale i tamo izgubio od Tima, koji je u polufinalu bio bolji od Danila Medvedeva.