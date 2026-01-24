Đoković - Van de Zandshulp, uživo: Novak umalo pogodio skupljačicu loptica, imao je mnogo sreće

Novak Đoković igra protiv Botika van de Zandshulpa u trećem kolu Australijan opena.

Novak Đoković traži mjesto u osmini finala Australijan opena, da bi u tome uspio moraće da savlada Botika van de Zandshulpa u Melburnu. I to u jednom od najtoplijih dana u godini, pošto se meč igra na 38 stepeni. Počinje u 19 časova po lokalnom vremenu na skoro 40 stepeni celzijusa.

Što se tiče međusobnih okršaja trenutno je 1:1, Holanđanin je slavio prošle godine u Indijan Velsu i to je nešto što će Novak da pokuša da izbjegne u Australiji.

Dešavanja sa meča pratite na MONDU.