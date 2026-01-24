Đoković - Van de Zandshulp, uživo: Novak umalo pogodio skupljačicu loptica, imao je mnogo sreće

Novak Đoković igra protiv Botika van de Zandshulpa u trećem kolu Australijan opena.
Novak Đoković traži mjesto u osmini finala Australijan opena, da bi u tome uspio moraće da savlada Botika van de Zandshulpa u Melburnu. I to u jednom od najtoplijih dana u godini, pošto se meč igra na 38 stepeni. Počinje u 19 časova po lokalnom vremenu na skoro 40 stepeni celzijusa.
Što se tiče međusobnih okršaja trenutno je 1:1, Holanđanin je slavio prošle godine u Indijan Velsu i to je nešto što će Novak da pokuša da izbjegne u Australiji.
5:4 - Još se igra
Još se igra u drugom setu, Botik uzima gem na svoj servis - 5:4.
5:3 - Đoković blizu osvajanja seta
Đoković je ekspresno uzeo gem na svoj servis i došao je na korak do osvajanja i drugog seta - 5:3.
4:3 - Mnogo, mnogo sreće za Novaka
Botik je osvojio gem, Novak je propustio svoje šanse, ali je mnogo bitnije od rezultata momenat nervoze Đokovića. Bio je ljut zbog načina na koji Botik osvaja poene uz dosta sreće i poslao je lopticu u bijesu u aut, prošla je veoma blizu djevojčice koja skuplja loptice. Srećom, nije je pogodio, da jeste mogao je da bude diskvalifikovan - 4:3.
4:2 - Novak našao rješenje i uzeo gem
Imao je malo problema Đoković u ovom gemu, ali je uspio da pronađe rješenje i da zadrži prednost u drugom setu - 4:2.
3:2 - Botik ne odustaje
Van de Zandshulp se ne predaje, uzima gem na svoj servis i to uz dva savršena vinera, prvo iz bekhenda, pa potom i iz forhenda - 3:2.
3:1 - Novak poklonio brejk rivalu
Poslije medicinskog tajm-auta Botik pravi brejk. Tačnije, Novak mu duplom servis greškom poklanja gem - 3:1.
Ljekar je na terenu
Botik je tražio medicinski tajm-aut. Ljekar je na terenu i masira mu desno rame. Ima ogromne probleme...
3:0 - Dupli brejk Đokovića
Đoković pravi još jedan brejk i ide ka osvajanju seta. Botik se žestoko muči, ima problem sa desnim ramenom i tražio je od sudije Džona Bloma da pozove ljekara - 3:0.
2:0 - Potvrđen brejk
Novak je uz malo problema uspio da potvrdi brejk - 2:0.
Nestvaran podatak za Novaka
Na Australijan openu Novak ima skor 90-1 kada osvoji prvi set. Jedini poraz poslije osvojenog prvog seta u Melburnu nanio mu je Sten Vavrinka u četvrtfinalu 2014. godine i tada je Švajcarac uzeo titulu.
1:0 - Odmah brejk
Novak odmah pravi brejk na startu drugog seta - 1:0.
6:3 - Novak osvojio set
Propustio je Novak drugu set loptu, ali ne i treću. Osvojio je prvi set - 6:3.
5:3 - Đoković propustio set loptu
Đoković je propustio prvu set loptu, a Botik ima probleme sa ramenom i sve češće je taj detalj u centru pažnje - 5:3.
5:2 - Novak na korak do seta
Đoković uzima sigurno svoj servis gem i dolazi na gem do osvajanja seta - 5:2.
4:2 - Holanđanin se izvukao
Ponovo je Novak priprijetio i krenuo po dupli brejk, ali je Botik uspio da se izvuče i da sačuva svoj servis - 4:2.
4:1 - Brejk je potvrđen
Savršen servis gem za Novaka koji je uvećao prednost u prvom setu - 4:1.
3:1 - Đoković "ukrao" gem rivalu
Novak je prvi napravio brejk i vodi sa 3:1. Oduzeo je servis rivalu na spektakularan način, vratio je smeč i praktično dobijen poen Botika pretvorio u svoj, od tog "ukradenog" poena je došao do brejka i vođstva.
Novak bez trenera na ovom meču
Boris Bošnjaković nije u Novakovoj loži u ovom meču. Prema informacijama "Sport kluba", Boris se ne osjeća dobro, pretpostavlja se da je u pitanju neki virus i odvojio se od ostatka tima iz predostrožnosti.Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia
2:1 - Đoković se izvukao
Suočio se Novak sa prvom brejk loptom na meču, uspio je da se izvuče i da sačuva svoj servis i to as udarcem - 2:1.
1:1 - Novak priprijetio
Imao je Novak 15:30 na servis Botika, ali je Holanđanin pronašao dobar servis i as udarcem došao do gema - 1:1.
1:0 - Savršen početak
Savršen početak meča za Novaka, osvojen je gem bez izgubljenog poena - 1:0.
Novak servira
Novak je izabrao da prvi servira.
Igrači su na terenu
Igrači su izašli na teren, igra se pod zatvorenim krovom na "Rod Lejver areni".
Meč uskoro počinje
Čeka se izlazak igrača na teren, meč bi trebalo uskoro da počne.
January 24, 2026
Šta dalje slijedi?
Ako Novak pobijedi Botika, u osmini finala čeka ga bolji iz meča Jakuba Menšika i Itana Kvina. Oni još čekaju dozvolu organizatora da izađu na teren, pošto je u Melburnu ogromna vrućina i nema uslova za igru.
Novak je jednom izgubio od Botika
U međusobnim okršajima je 1:1. Novak je dobio prvi duel u Astani 2022. godine, ali je prošle godine u Indijan Velsu izgubio i to prilično lako u trećem setu (6:2, 3:6, 6:1).Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Novak u paklu Melburna
U Melburnu je danas jedan od najtoplijih dana u godini, meč protiv Botika počinje u 19 časova po lokalnom vremenu i tamo je trenutno 38 stepeni celzijusa...
