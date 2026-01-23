logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Đoković izgled razdražljivo, nisam impresioniran": Džon Mekinro nastavio kampanju protiv Novaka

"Đoković izgled razdražljivo, nisam impresioniran": Džon Mekinro nastavio kampanju protiv Novaka

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Amerikanac Džon Mekinro i dalje ne menja svoje mišljenje oko nastupa Novaka Đokovića na Australijan Openu.

Džon Mekinro o nastupu Đokovića na Australijan openu Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Novak Đoković rutinski je prebrodio i drugu prepreku na Australijan Openu, pošto je u tri seta savladao Italijana Frančeska Maestrelija. Ipak, ova partija ništa ne garantuje Džonu Mekinrou koji je došao u centar pažnje zbog izjave da Novak ne može da pobijedi Sinera i Alkaraza u Melburnu.

Ostao je pri tom stavu i kaže da nije previše impresioniran onim što je Nole za sada demonstrirao na prvom grend slemu u sezoni.

"Đoković je svakako uradio ono što je morao protiv Maestrelija. Gledao sam ga kako igra vjerovatno hiljadu puta i ne mislim da je ovog puta bio previše impresivan. Uradio je ono što je morao, i to je uradio par stotina puta", rekao je Mikinro i dodao:

Džon Mekinro
Izvor: EPA-EFE/ANDY RAIn

"Dobro je. Iz nekog razloga je izgledao malo razdražljivo. Nisam baš siguran zašto... Izgledao je dobro. Nije da je izgledao loše. Izgledao je nevjerovatno 38 minuta, to vam kažem. Rekao bih da je rana pobjeda najvažniji faktor."

Podsjetio je na Đokovićev put na US Openu prošle sezone. "Sjetite se US Opena, on je uradio upravo to, a onda je imao dva dana odmora prije nego što je igrao polufinale i izgledao je iscrpljeno. Dakle, ne znam da li je to toliko važno, naravno".

Ono što je jako pozitivno u dosadašnjem delu turnira jer je odigrao dva meča u tri seta i proveo jako malo vremena na terenu.

"Ako ste jedan od najboljih momaka, ne želite da igrate nekoliko mečeva na pet setova u prvoj nedelji, a da vam energija nestane u drugoj nedelji. On je legitimno treći na svetu, pa može li to da podnese u budućnosti? Ako može to da uradi ove godine, da li bi nastavio da igra sledeće godine?", zapitao se slavni Amerikanac.

Šta dalje za Đokovića?

Srpski teniser Novak Đoković igra u 3. kolu Australijan Opena protiv Botika van de Zandshulpa, a meč je na programu u subotu od 9.00. U pitanju je prvi meč noćnog programa, što znači da Đoković i njegov rival neće morati da čekaju. Dalje bi Novak mogao da boljeg iz meča Jakub Menšik - Itan Kin. Sa Sinerom ne može prije polufinala, a sa Alkarazom do finala.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis Australijan open Džon Mekinro Novak Đoković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC