"Đoković izgled razdražljivo, nisam impresioniran": Džon Mekinro nastavio kampanju protiv Novaka

Amerikanac Džon Mekinro i dalje ne menja svoje mišljenje oko nastupa Novaka Đokovića na Australijan Openu.

Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Novak Đoković rutinski je prebrodio i drugu prepreku na Australijan Openu, pošto je u tri seta savladao Italijana Frančeska Maestrelija. Ipak, ova partija ništa ne garantuje Džonu Mekinrou koji je došao u centar pažnje zbog izjave da Novak ne može da pobijedi Sinera i Alkaraza u Melburnu.

Ostao je pri tom stavu i kaže da nije previše impresioniran onim što je Nole za sada demonstrirao na prvom grend slemu u sezoni.

"Đoković je svakako uradio ono što je morao protiv Maestrelija. Gledao sam ga kako igra vjerovatno hiljadu puta i ne mislim da je ovog puta bio previše impresivan. Uradio je ono što je morao, i to je uradio par stotina puta", rekao je Mikinro i dodao:

Džon Mekinro

Izvor: EPA-EFE/ANDY RAIn

"Dobro je. Iz nekog razloga je izgledao malo razdražljivo. Nisam baš siguran zašto... Izgledao je dobro. Nije da je izgledao loše. Izgledao je nevjerovatno 38 minuta, to vam kažem. Rekao bih da je rana pobjeda najvažniji faktor."

Podsjetio je na Đokovićev put na US Openu prošle sezone. "Sjetite se US Opena, on je uradio upravo to, a onda je imao dva dana odmora prije nego što je igrao polufinale i izgledao je iscrpljeno. Dakle, ne znam da li je to toliko važno, naravno".

Ono što je jako pozitivno u dosadašnjem delu turnira jer je odigrao dva meča u tri seta i proveo jako malo vremena na terenu.

"Ako ste jedan od najboljih momaka, ne želite da igrate nekoliko mečeva na pet setova u prvoj nedelji, a da vam energija nestane u drugoj nedelji. On je legitimno treći na svetu, pa može li to da podnese u budućnosti? Ako može to da uradi ove godine, da li bi nastavio da igra sledeće godine?", zapitao se slavni Amerikanac.

Šta dalje za Đokovića?

Srpski teniser Novak Đoković igra u 3. kolu Australijan Opena protiv Botika van de Zandshulpa, a meč je na programu u subotu od 9.00. U pitanju je prvi meč noćnog programa, što znači da Đoković i njegov rival neće morati da čekaju. Dalje bi Novak mogao da boljeg iz meča Jakub Menšik - Itan Kin. Sa Sinerom ne može prije polufinala, a sa Alkarazom do finala.