Novak Đoković dolazi 20 godina u Australiju, ali ovo nikad nije vidio: "Otrglo se kontroli"

Novak Đoković nije bio pretjerano srećan zbog odluke da igra u dnevnom terminu jer je igrao u uslovima koji su potpuno drugačiju od onih u prvom kolu, kada je dobio noćni termin. To nije doživio za 20 godina kako igra u Australiji.

Srpski teniser Novak Đoković igra jako dobro za sada na Australijan openu i u prva dva kola ostvario je dvije rutinske pobjede koje su po mnogo čemu bile slične. Đoković je i Pedra Martineza i Frančeska Maestrelija pobijedio za oko samo dva sata istim rezultatom (6:3, 6:2, 6:2), međutim oni koji nisu gledali - ne znaju da su odigrani u potpuno drugačijim uslovima.

Baš zbog toga Novak Đoković je rekao da će mnogo toga u meču treće runde protiv Botika van de Zandshulpa zavisi od termina koji odaberu organizatori, odnosno da li će to biti dnevni ili večernji termin.

"Sve zavisi od rasporeda, osjetio sam kao da sam igrao dva različita turnira u ova dva meča. Velika je razlika između dana i noći", rekao je Novak Đoković za "ESPN" poslije meča: "Uveče nije bilo vjetra, a sad je bilo baš dosta vjetra. Znam da ovdje u Australiji umije da bude vjetrovito, ali ovo je sad potpuno van kontrole. Duva nenormalno svaki dan. Imao sam sreće da igram na centralnom terenu, a na drugim terenima koji nisu zaštićeni ko zna kako je bilo".

Interesantno je da Đoković dolazi sada već 20 godina u Australiju (prvi put učestvovao 2005. godine), ali ističe da nikada nije vidio ovakve uslove u Melburnu: "Zavisi dosta zato od termina da li je dnevni ili noćni. Igram protiv Botika od koga sam izgubio, biće teško, vaše lneto je takvo, ali biću spreman", rekao je Nole.

Tendencije u tenisu su takve da se teren ubrza i čak je i Rodžer Federer "optuživao" organizatore da to rade zbog Sinera i Alkaraza, kojima takvi uslovi odgovaraju, a Đoković se ne buni zbog onoga što ga je dočekalo u Melburnu.

"Pomaže mi brži teren, iskreno. Igrao sam dobro na brzim podlogama, trava je najbrža i tu sam imao dobar učinak, pa u Torinu, Parizu... Tako da mislim da mi odgovara podloga na Australijan openu koja je slična posljednjih četiri-pet godina, ali je ranije bilo sporije u prvih sedam-osam mojih učešća ovdje", rekao je Đoković koji je objasnio da se prilagođava sebi i onome što njemu sad odgovara, a ne rivalima.

"Što više igraš ovdje - sve si opušteniji, a ja moram da skraćujem poene. Ne smijem da pretjeram sa agresivnošću i udaram jako svaku loptu, ali moram da vidim kad da skratim poen. Radio sam to u jednoj fazi svoje karijere, samo to sad varira. Dosta zavisi od servisa. Ako imam dobre servise, mogu drugačije na riterne da igram", naglasio je Nole.

Đoković je rekao da je za sada odigrao "vrlo dobro" na Australijan openu, dodavši da je svjestan svojih limita zbog godina i da će probati da ih sakrije i u ostatku turnira.

1. kolo - Pedro Martinez (3:0)

2. kolo - Frančesko Maestreli (3:0)

3. kolo - Botik van de Zandshulp

4. kolo - Jakub Menšik/Itan Kin

Četvrtfinale - Tejlor Fric, Lorenco Museti, Jiri Lehečka

Polufinale - Janik Siner, Ben Šelton, Kasper Rud

Finale - Karlos Alkaraz, Saša Zverev, Danil Medvedev, Aleks de Minor