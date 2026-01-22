logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zašto se Đoković osmjehnuo na kraju meča? Italijan rado otkrio šta mu je rekao na mreži

Zašto se Đoković osmjehnuo na kraju meča? Italijan rado otkrio šta mu je rekao na mreži

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković i Frančesko Maestreli imali su zanimljiv razgovor nakon meča na Australijan openu.

Frančesko Maestreli o Novaku Đokoviću Izvor: IZHAR KHAN / AFP / Profimedia

Novak Đoković je većih problema savladao Frančeska Maestrelija (6:3, 6:2, 6:2) i tako se lako plasirao u treću rundu Australijan opena, a čini se da je Italijan zaista ostavio dobar utisak na njega pošto su se srdačno pozdravili na kraju meča, čak stigli i da proćaskaju.

Vidjeli smo da je Đoković bio nasmijan, prirastao mu je Italijan za srce za samo dva sata, tako da su "pale i pohvale" o kojima je Maestreli pričao kada je otišao sa terena.

"Šta sam mu rekao na mreži?Zahvalio sam mu na lekciji, jer mi je pokazao mnogo toga. Pokazao mi je koji je nivo vrhunskog tenisa i zašto je osvojio sve što je osvojio u svojoj karijeri. Za mene je bila čast da dijelim teren s njim, pogotovo na mjestu koje se može nazvati njegovom kućom, s obzirom na to koliko puta je ovdje pobjeđivao", rekao je simaptični Maestreli.

"I on je bio veoma ljubazan i korektan. Bila je to lijepa partija, uprkos krajnjem rezultatu", dodao je Italijan kome je ovo bio prvi glavni žrijeb nekog grend slema, pošto je inače prošao kvalifikacije u kojima je izbacio i Dušana Lajovića.

Bilo je zaista simpatično vidjeti koliko je Maestreli bio nervozan pred izlazak na "Rod Lejver arenu" i dugo se osvrtao po tunelu, čekajući da se pojavi Đoković, tako da je ispričao da se trudio da ne gleda oko sebe jer su svuda bili podaci koji govore protiv kakve ikone igra. Čak deset puta je Đoković osvajao Australijan open i to gledaju svi teniseri koji izlaze na teren, pa je i tu već bilo jasno Maestreliju šta ga čeka.

"Iako je rezultat prilično ubjedljiv, osjećao sam se kao dio meča i imao sam svoje prilike da ga učinim neizvjesnijim nego što je na kraju bio. Zato je, iz nekih uglova, ovo bio veoma pozitivan dan. Naravno, poraz me malo boli, naročito zato što sam se u meču osjećao bolje nego što sam očekivao. Ali, u cjelini, zadovoljan sam", dodao je Italijan.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Frančesko Maestreli Novak Đoković Tenis Australijan open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC