Novak Đoković i Frančesko Maestreli imali su zanimljiv razgovor nakon meča na Australijan openu.

Izvor: IZHAR KHAN / AFP / Profimedia

Novak Đoković je većih problema savladao Frančeska Maestrelija (6:3, 6:2, 6:2) i tako se lako plasirao u treću rundu Australijan opena, a čini se da je Italijan zaista ostavio dobar utisak na njega pošto su se srdačno pozdravili na kraju meča, čak stigli i da proćaskaju.

Vidjeli smo da je Đoković bio nasmijan, prirastao mu je Italijan za srce za samo dva sata, tako da su "pale i pohvale" o kojima je Maestreli pričao kada je otišao sa terena.

Vidi opis Zašto se Đoković osmjehnuo na kraju meča? Italijan rado otkrio šta mu je rekao na mreži Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/JOEL CARRETT Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: EPA/JOEL CARRETT Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: EPA/JOEL CARRETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT EDITORIAL USE ONLY Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: JOEL CARRETT/AAP Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: EPA/JAMES ROSS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: JOEL CARRETT/AAP Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: JOEL CARRETT/AAP Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: JOEL CARRETT/AAP Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: IZHAR KHAN / AFP / Profimedia Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: IZHAR KHAN / AFP / Profimedia Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 13 13 / 13

"Šta sam mu rekao na mreži?Zahvalio sam mu na lekciji, jer mi je pokazao mnogo toga. Pokazao mi je koji je nivo vrhunskog tenisa i zašto je osvojio sve što je osvojio u svojoj karijeri. Za mene je bila čast da dijelim teren s njim, pogotovo na mjestu koje se može nazvati njegovom kućom, s obzirom na to koliko puta je ovdje pobjeđivao", rekao je simaptični Maestreli.

"I on je bio veoma ljubazan i korektan. Bila je to lijepa partija, uprkos krajnjem rezultatu", dodao je Italijan kome je ovo bio prvi glavni žrijeb nekog grend slema, pošto je inače prošao kvalifikacije u kojima je izbacio i Dušana Lajovića.

Bilo je zaista simpatično vidjeti koliko je Maestreli bio nervozan pred izlazak na "Rod Lejver arenu" i dugo se osvrtao po tunelu, čekajući da se pojavi Đoković, tako da je ispričao da se trudio da ne gleda oko sebe jer su svuda bili podaci koji govore protiv kakve ikone igra. Čak deset puta je Đoković osvajao Australijan open i to gledaju svi teniseri koji izlaze na teren, pa je i tu već bilo jasno Maestreliju šta ga čeka.

"Iako je rezultat prilično ubjedljiv, osjećao sam se kao dio meča i imao sam svoje prilike da ga učinim neizvjesnijim nego što je na kraju bio. Zato je, iz nekih uglova, ovo bio veoma pozitivan dan. Naravno, poraz me malo boli, naročito zato što sam se u meču osjećao bolje nego što sam očekivao. Ali, u cjelini, zadovoljan sam", dodao je Italijan.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!