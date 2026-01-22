Novak Đoković se pravdao zbog lapsusa: "Izvinite, pogriješio sam"

Novak Đoković je na konferenciji poslije meča sa Maestrelijem pričao o ulozi trenera, promjenama koje je pravio, pa se izvinjavao zbog lapsusa koji je napravio.

Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open

Novak Đoković je imao nešto lakši trening i u drugom kolu Australijan opena. Bez većih problema je izašao na kraj sa Frančeskom Maestrelijem (6:3, 6:2, 6:2). Dva kola, dvije ubjedljive pobjede.

"Rezultat je isti, tako da sam se slično osjećao na terenu, generalno sam pozitivan. Servis je bio bolji u prvom meču, rekao bih da sam se osjećao kao da su dva potpuno različita turnira, kada uporedim igranje u dnevnom i noćnom terminu. Posebno zbog vjetra koji ove godine duva jače nego svih prethodnih. Bilo je potrebno da se adaptiram, posebno pošto on ima sjajan servis. Ukupno gledano, dobro je, zadovoljan sam i idemo dalje", počeo je Novak.

Prvo novinarsko pitanje bilo je u vezi promjena koje je napravio sa servisom i forhendom.

"Uvijek se trudim da radim stvari sa svrhom. Imao sam nešto dužu predsezonu nego inače, kada imam više vremena onda se trudim da unaprijedim različite elemente u mojoj igri. U suprotnom, šta je poenta? Šta je poenta takmičiti se i igrati ako ne pokušavaš da budeš bolji nego što si bio? To je mentalitet koji njegujem i koji mi je dozvolio da toliko dugo igram na najvišem nivou. Drago mi je što se isplaćuje sav rad koji sam imao u predsezoni. Nisam igrao nijedan turnir prije Melburna, tako da sam srećan što sam pokazao visok nivo igre iako nisam igrao nekoliko mjeseci. Signali su pozitivni, moram da nastavim."

Došlo je i do male digresije i pitanje o tome što sve više tenisera pravi svoje "Jutjub kanale" i tako se obraća navijačima, poput Bena Šeltona.

"Ne vidim ništa loše u tome. Živimo danas u takvom svijetu digitalnih medija i komunikacija i stvaranje brenda se manje-više samo dešava kroz društvene mreže i na digitalan način. Veliki broj ljudi na svijetu ima mobilne telefone i to je način na koji komuniciraš sa njima. Svako ima drugačije mišljenje, možda i subjektivno o tome gdje je granica i koliko treba da pokažeš sebe sa privatne strane. Ne osuđujem nikoga, svako ima nešto što voli, a način na koji dopireš do ljudi je definitivno putem interneta."

Šta je uloga trenera?

S obzirom na to da ima 24 grend slem titule i da je već dugo u tenisu, pitali su ga i zašto mu je uopšte potreban trener.

"Smatram da ti je uvijek potreban još jedan par očiju sa strane, ako ne i dva-tri para koja poznaju tenis i imaju razlčite stručnosti i vide drugačije uglove kako tvoje igre tako i tvog protivnika. Očigledno, poznajem tenis veoma dobro. Kada se takmičiš, tada je stres veći, emocije isto, nije kao kada ne igraš i odmaraš. U tim stresnim momentima razmišljaš o više stvari, ne samo o tenisu i o tome kako ćeš da izvedeš forhend", rekao je Novak.

Bez dodatnih pitanja nastavio je izlaganje o važnosti trenera i stručnog štaba.

"Trenerska tema je nešto što ti doprinosi dosta, ne samo iz ugla da neko gleda sa strane kako se krećeš, kako igraš i sve te tehničke stvari, nego i kako se osjećaš i pomažu ti da se izboriš sa svim tim osjećanjima na dnevnom nivou. Nije to samo tenis i udarci na terenu, ima mnogo stvari u toj jednačini, posebno jer si individualni sportista, nema ko da te zamijeni i da uđe umjesto tebe kada imaš loš dan. Moraš da se izboriš sa tim emocijama i svim stvarima koje ti se dešavaju, posebno kada dođe dan u kom se ne osjećaš toliko dobro, a moraš da nađeš način. Treneri, fizioterapeut, kondicioni tim, svi oni su tu da ti pruže pravu podršku kako bi pružio što bolje performanse i našao rješenja tokom meča. Posebno u momentima u kojima ne razmišljate trezveno. Zato i gledaš ka svom timu i tražiš savjet i pomoć."

"Izvinite, pogriješio sam"

Novinar je konstatovao da Australijan open obara rekorde po broju posjeta, ali da to može da bude i problem kada previše ljudi ulazi u sam kompleks. Dao je srpski igrač interesantan odgovor na to.

"To što ima sve više navijača je lijep problem za imati, na bilo kom turniru. Svaki turnir želi da obara rekorde po posjeti i prodaji karata i to je dobar znak. Što ljudi dolaze da uživo gledaju tenis. Ne znam kakva je situacija sa proširenjem i sa tim stvarima, ali mi se sviđa takav mentalitet da uvijek želiš da unaprijediš stvari i to se vidi. Prvi put sam bio ovdje na juniorskom turniru 2003. godine, pa 2005. na prvom profesionalnom turniru, sjećam se da smo tada koristili teretanu koja je bila prekopouta. Zaboravio sam ime kluba koji je tada bio, čini mi se da se zvao Esendon, nešto tako", pokušao je Novak da se sjeti.

Novinar ga je tada ispravio i rekao da je u pitanju klub Kolingvud. U pitanju su dva kluba koja igraju australijski fudbal, što je verzija sporta koja je mješavina ragbija, fudbala i košarke i to je najpularniji sport u Australiji. A, dva kluba koja je Novak spomenuo su veliki rivali u tom sportu...

"Da, tako je, Kolingvud. Izvinjavam se, moja greška, znam da su veliki rivali. Oni su dozvolili Australijan openu da koriste njihove prostorije, veću teretanu, ledene kupke i sve. Onda je došlo do ekspanzije, napravljeno je više terena, omogućen bolji oporavak, više svlačionica, svi pozitivni znaci. Australija je po tome uvijek bila među najboljima. Sada je potrebno samo naćin način na koji ljudi ulaze u kompleks. Vidio sam prije nekoliko dana za meč Aleksandre Eale koliko je ljudi bilo, ona je sa Filipina i ima veliku podršku iz svoje zemlje i veliko interesovanje. Možemo da kažemo možda da je bila greška što nije igrala na nekom većem terenu, ali sa druge strane ona je mlada, njeno vrijeme tek dolazi. U prvim danima turnira je teško napraviti raspored, ima toliko velikih imena, nije lako izboriti se sa tim. Ali, kao što sam već rekao, lijepo je kada imaš takav problem. Mnogo veći bi bio da nema navijača i da su tribine poluprazne, ovako je sjajno", zaključio je Đoković.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:30 Novak Ðoković se prekrstio i izvinio Izvor: Izvor:Eurosport Izvor: Izvor:Eurosport

(MONDO)