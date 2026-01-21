logo
Teniske legende "zaratile" zbog Novaka Đokovića

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Greg Rusedski odgovorio je na komentar Džona Mekinroa oko šansi Novaka Đokovića na Australijan openu.

Rusedski se usprotivio mekinrou zbog djokovica Izvor: Mike Egerton, PA Images / Alamy / James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nekada najbolji britanski teniser Greg Rusedski odgovorio je legendarnom Džonu Mekinrou na riječi da Novak Đoković nema šanse protiv Janika Sinera i Karlosa Alkaraza na Australijan openu.

Svjestan je da Srbin ima 38 godina, da u posljednje dvije sezone nije podigao grend slem trofej, ali se ne usuđuje da ga otpiše kao Amerikanac.

"Bilo mi je zaista zanimljivo čuti Mekenroove komentare da ne misli da Novak može da pobijedi Alkaraza i Sinera uzastopno. Svi to osjećamo, ali bio je dobar u svom prvom kolu i hajde da pogledamo jednu statistiku. 100 pobjeda u Australiji, a to je uradio na tri od četiri Gren Slema", kaže Rusedski i nastavlja:

"Jedini na kome to nije uradio je na US Openu. 400 pobjeda na velikim turnirima! Većina ljudi to ne radi na svim turnirima na kojima igraju. Ne potcjenjujte Novaka ako igra ovako kako igra i lako prolazi kroz mečeve".

Svi su bili zabrinuti za srpskog asa dok ga nisu vidjeli kako pleše po terenu u prvom kolu. "Svi su pričali o tome kako ga malo boli vrat i pitali su ga da li će biti dovoljno zdrav, ali on zna kako da upravlja svojim tijelom. Zato je on GOAT", kaže nekadašnji as i zaključuje:

"Sa 38 godina, igra bolje od 97 ili 98 igrača među prvih 100 na svijetu. Bio je to impresivan početak i uštedio je mnogo energije. Ima nevjerovatan rekord u Australiji, tako da nikada ne treba potcjenjivati veliku legendu".

Šta je rekao Mekinro?

Izvor: Sarah Stier / Getty images / Profimedia, Screenshot/YouTube/@ESPN

  "U dubini duše, a i po mom mišljenju, ne. Ne mislim da može da pobijedi obojicu, ne mislim da može da pobijedi u pet setova. To je realnost o kojoj je govorio", kaže Mekinro.

Konstantno se priča o Novakovom povlačenju, ali on želi da igra dokle god uživa na terenu. "Mnogi ljudi kažu: 'Zašto još uvijek igraš u ovoj fazi, nisi pobijedio nekoliko godina, a toliko si navikao da pobjeđuješ?' Pitanje bi bilo zašto ne? Po mom mišljenju, on je treći na svijetu. Prošle godine je stigao do četiri polufinala i pobijedio je Alkaraza ovdje. Sigurno misli da i dalje može da pobijedi, jer ne bi igrao da ne misli da može da pobijedi", kaže Džon.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:13
Novak Đoković čestita Božić
Izvor: Instagram/djokernole
Izvor: Instagram/djokernole

(MONDO)

