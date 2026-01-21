Ma, ovo nije tenis već fudbal: Kakav spektakl na terenu, cijeli stadion je pjevao zajedno

Potpuno ludilo poslije meča Tomasa Martina Ečeverija i pobjede, argentinski navijači napravili su potpuni haos na tribinama.

Izvor: Printscreen/X/Australian open

Tomas Martin Ečeveri je poslije drame i pet setova izbacio Miomira Kecmanovića, pa je onda rutinski prošao u treće kolo Australijan opena. Uz manje probleme u prvom setu je izašao na kraj sa Britancem Arturom Ferijem - 7:6, 6:1, 6:3. Poslije toga je nastala prava ludnica na terenu.

Ogroman broj argentinskih navijača našao se na terenu broj 7, jednom od manjih terena u kompleksu. Napravili su atmosferu koja mnogo više podsjeća na fudbalsku nego na tenisku. Dalo je to dodatnu energiju i Ečeveriju, kako tokom meča, tako i poslije kada je slavio sa njima veliku pobjedu.

The ULTIMATE crowd pop



Etcheverry starts the party after a straight sets win.pic.twitter.com/uAk9b1Noux — #AusOpen (@AustralianOpen)January 21, 2026

Počeo je da skače po terenu i da pjeva sa njima, prava festivalska atmosfera. Navijači su prešli preko 11.500 kilometara da bi došli da bodre svoje miljenike.Šta su pjevali? Čuvenu navijačku pjesmu, a možete da pročitate i riječi te pjesme:

"Ole, ole, ole,

Ole, ole, ole, ole,

Ole, ole, ole,

Cada dia te quiero mas,

Soy Argentino,

Es un sentimiento,

Que no puedo parar..."