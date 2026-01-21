"Molim? Ljudi, šta nije u redu s vama": Novak Đoković zgrožen šta je čuo u Australiji

Iznenadio se Novak Đoković navikama Australijanaca, posebno time šta im je sve normalno da rade sa psima.

Izvor: YouTube/Wide World of Sports/Printscreen

Novak Đoković počeo je učešće na Australijan openu i protiv Pedra Martineza (3:0) je pokazao sjajnu igru, dok je paralelno sa tim stigao i da se zabavi. Đoković je učestvovao u jednom zabavnom kvizu australijskih komičara Endija Lija i Majka Goldstina, gdje je izgubio jer "ništa nije znao o Australijancima".

Štaviše, Đoković se iznenadio i šokirao navikama Australijanaca, posebno kada je čuo koji procenat od 100 ispitanih bi dopustio svom psu da mu "poliže sladoled". Đoković je rekao da je sve iznad 10% njih previše, a onda je čuo da je čak 19...

"Molim? Šta? Koliki procenat njih bi dopustio psu da mu poliže sladoled? O Bože, to je baš... Sve iznad 10 odsto bi bilo užasno", rekao je Đoković koji je ostao šokiran objašnjenjem da je to normalno u Australiji i zgađeno je gledao: "Australijo, šta nije u redu sa vama?"

Pogledajte i Đokovićeve reakcije na pitanje koliki procenat roditelja u Australiji kaže za svoju bebu da je ružna, kao i koliko njih smatra da je normalno pričati na video-poziv napolju. Oba puta je pogrešno odgovorio:

Novak Đoković Izvor: Youtube/Wide World of Sports

Podsjetimo, Novak Đoković igra protiv Frančeska Maestrelija u drugom kolu Australijan opena i taj meč se igra noćas.