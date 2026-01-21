"Zbog Novaka smo svi glupi i manje važni": Rodik ne može da povjeruje kakav rekord će Đoković oboriti

Čuveni teniser Endi Rodik govorio je o uspjehu Novaka Đokovića, spomenuvši broj pobjeda koje je Srbin ostvario na velikim turnirima.

Izvor: Screenshot/Twitter/@Raulgunner2

Novak Đoković na Australijan openu traži šansu za 25. grend slem titulu. Čak i da je ne osvoji, ali pobijedi u naredna dva meča, Srbin će u karijeri zabilježiti nevjerovatnih 400 pobjeda samo na velikim turnirima (Australijan openu, Rolan Garos, Vimbldon i US open). Nekada prvi teniser svijeta toliko je pomjerio granice tenisa, da mu nema ravnog u istoriji ovog sporta, a kako se čini, tako će biti i u budućnosti.

Bivši teniser Endi Rodik bio je očaran rezultatima koje je Novak ostvario u karijeri, pa je na jednostavan način opisao uspjeh Srbina - tako što ga je uporedio sa ostalim slavnim igračima.

"Pokušavam da smislim imena koja ljudi znaju. Na primjer, Stiv Džonson, koji je sjajan igrač, bio je 20. na svijetu, zar ne? Imao je ukupno 197 mečeva. Svuda, na svim turnirima. Džek Sok, odigrao je 181 meč. Sve ukupno. Ne na jednom turniru, već ukupno. I bio je igrač iz top 10", rekao je Rodik svom u podkastu.

"(Nik) Kirjos je bio skoro u top 10 i pobijedio oko 205 mečeva. Stizao je do finala Grend slema. Dakle, Novak je bukvalno skoro prepolovio njihov ukupan broj pobjeda u jednom jedinom događaju", šokirano je ispričao Rodik.

Na kraju, uporedio je svoje dostignuće sa onim što je uradio Srbin. "Ja sam pobijedio u više od 600 mečeva, što je ogroman broj za relativno kratku karijeru. Novak će imati 400 samo u Grend slemovima. To je šala..."

"Apsurdno je. Ne znam kako da ovo dočaram da izgleda dovoljno realno.Koliko je ovo zapravo nevjerovatno. Igra na različitim podlogama, tokom dužeg vremenskog perioda... jednostavno je nevjerovatno. Ovo je šala", dodao je Rodik i dalje govoreći o nevjerovatnom uspjehu Novaka Đokovića na četiri velika turnira.

Andy on Novak getting 100+ wins at 3 different Majors.#AustralianOpen

Video cc : Served podcasthttps://t.co/8Dt59XYBQ7pic.twitter.com/KHAvw5OTED — Raul (@Raulgunner2)January 19, 2026

"Takođe, ne možeš ovo da uradiš a da skoro svaki put ne stigneš do polufinala. Skoro moraš da dodaješ pet mečeva svaki put kad igraš. Ovo je apsolutno nevjerovatan statistički podatak. Nadam se da će ljudi moći da ga potpuno shvate.Nadam se da smo mu dali pravi kontekst", rekao je.

Rodik je poentirao jednostavnim i smiješnim zaključkom, ali želio je da opiše koliko je uspjeh Novaka Đokovića važan za tenis. "Pored stvarno, stvarno dobrih igrača, ovo nas sve čini da izgledamo glupo i manje važni". zaključio je bivši prvi reket svijeta.

