Džon Mekinro izgubio povjerenje u Novaka Đokovića: "U dubini duše, ne vjerujem u to"

Džon Mekinro ne vjeruje da Novak Đoković može do titule na Australijan Openu.

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković lako je preskočio prvu prepreku na Australijan Openu, a u drugom kolu ga čeka 141. teniser svijeta Frančesko Maestreli. Srpski as je pokazao zavidan nivo tenisa, ali još uvijek nije ubijedio teniske stručnjake da je spreman za najveće napore i eventualnu 11. titulu u Melburnu.

Džon Mekinro je impresioniran onim što vidi, ali i dalje ne vjeruje da može da pomrsi račune Karlosu Alkarazu i Janiku Sineru.

"U dubini duše, a i po mom mišljenju, ne. Ne mislim da može da pobijedi obojicu, ne mislim da može da pobijedi u pet setova. To je realnost o kojoj je govorio", kaže Mekinro.

Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Konstantno se priča o Novakovom povlačenju, ali on želi da igra dokle god uživa na terenu. "Mnogi ljudi kažu: 'Zašto još uvijek igraš u ovoj fazi, nisi pobijedio nekoliko godina, a toliko si navikao da pobjeđuješ?' Pitanje bi bilo zašto ne? Po mom mišljenju, on je treći na svijetu. Prošle godine je stigao do četiri polufinala i pobijedio je Alkaraza ovdje. Sigurno misli da i dalje može da pobijedi, jer ne bi igrao da ne misli da može da pobijedi", kaže Džon.

Govorio je o njegovom uspjehu u Melburnu koji vjerovatno niko neće uspjeti da ponovi. "Zapanjujuće je. Pričamo o tome kako je Rafa osvojio 14 Rolan Garosa i mislite da to ne deluje moguće, a onda dođete do Novaka i on je osvojio 10. On nije igrao i nismo baš sigurni gde je fizički ili mentalno, a onda dođe ovde i uradi svoje i uđe u glavu onoga protiv koga igra. Stvarno je nevjerovatan", zaključio je Mekinro.

Đoković ruši rekorde u 38. godini

Srpski as se izjednačio sa Rodžerom Federerom i Felisijanom Lopezom po broju nastupa na grend slemovima - 81.

Tako će već na Rolan Garosu postati apsolutni rekorder u ovoj kategoriji. Takođe, Nole u Australiji ostvario jubilarnu 100. pobjedu na mjestu gdje je podigao 10 pehara, ali i ukupno 400. na grend slemovima.

