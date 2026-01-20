logo
Trener Novaka Đokovića je izjavom šokirao mnoge: "Može da osvoji tri grend slema"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Interesantna izjava Dušana Vemića koji je uzbuđen pred ovu sezonu Novaka Đokovića i ima smjelu prognozu za 2026.

Dusan vemic novak djokovic moze da osvoji tri grend slema u 2026 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Srpski trener Novak Đoković počeo je Australijan open na savršen način. Za samo dva sata izbacio je Pedra Martineza iz Španije (6:3, 6:2, 6:2) i tako je poslao jasnu poruku svojim rivalima da je došao u Melburn da osvoji grend slem, taj čuveni 25. koji čeka već duže od dvije godine.

Ako pitate njegovog trenera Dušana Vemića - to je samo početak. Preciznije, Vemić, koji se rijetko oglašava u javnosti, iznenadio je prognozom za 2026. godinu i čini se da zna nešto što mi ne znamo o Đokoviću.

Istorijska sezona pred Đokovićem?

Izvor: Ben Whitley / PA Images / Profimedia

Vemić je očigledno zadovoljan onim što je vidio od Noleta na treninzima, čini se da je srpski teniser sada potpuno zdrav, pa je tako srpski trener naglasio da ne samo da ima najveće šanse da osvoji Australijan open, nego bi mogao i do tri grend slema u ovoj kalendarskoj godini.

"Sa njim uvijek moraš da radim na unapređivanju, da ideš naprijed, da stičeš iskustvo bez obzira na okolnosti. A za 2026. godinu, spreman je da sve te izazove savlada na još bolji način nego prošle godine. Sa nestrpljenjem iščekujem ovu sezonu i po mom mišljenju, ove godine može da osvoji tri grend slem turnira", objasnio je njegov prijatelj i trener Dušan Vemić u intervjuu za ugledni francuski list "L'Ekip".

Šta je Đoković rekao o tome?

Uoči početka turnira, Novak Đoković je rekao da ne bi došao u Australiju i ne bi se i dalje takmičio da misli da ne može da osvoji turnir, tako da je i ovoga puta s velikim očekivanjima - od samog sebe - stigao u Melburn.

"Ne znam šta drugima nedostaje (da sruše Alkaraza i Sinera, prim. aut), ali znam šta meni nedostaje. Nedostaje mi malo snage u nogama u završnici slemova... Definitivno znam da dajem sve od sebe, mislim da sam bio dobar izazivač. Izgubio sam tri od četiri polufinala od Sinera i Alkaraza, nema potrebe da ih hvalimo, svi znamo da su dominantna snaga u tenisu i koliko su dobri", rekao je Nole.

Kakav je put pred Đokovićem?

Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia

Evo kako izgleda trenutna projekcija žrijeba za Novaka Đokovića na Australijan openu:

  • 1. kolo- Pedro Martinez (3:0)
  • 2. kolo- Frančesko Maestreli
  • 3. kolo- Botik van de Zandshulp ili Jungčeng Šang
  • 4. kolo- Jakub Menšik, Talon Grikspor, Hubert Hurkač
  • Četvrtfinale- Tejlor Fric, Lorenco Museti, Stefanos Sicipas, Jiri Lehečka
  • Polufinale- Janik Siner, Ben Šelton, Kasper Rud
  • Finale- Karlos Alkaraz, Saša Zverev, Danil Medvedev, Aleks de Minor

(MONDO)

