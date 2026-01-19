Nakon pobjede Novaka Đokovića u Melburnu, ostaje samo još jedan grend slem na kojem srpski teniser može da pomjeri granicu i postane nedodirljiv svima.

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković počeo je pohod na 25. grend slem trofej pobjedom protiv španskog predstavnika Pedra Martineza. Bez većih problema srpski teniser je stigao u drugo kolo prvog grend slema u sezoni, a ovaj meč je za njega imao i istorijski značaj - na turniru u Melburnu, koji mu je omiljeni od grend slemova, upisao je 100. pobedu.

Sada je Novak Đoković prvi teniser u istoriji koji ima više od 100 pobjeda na tri različita grend slema, jer je odranije ovaj učinak imao na turnirima u Parizu i Londonu. Bez obzira na to što su ga prethodnih godina na različite načine sprečavali da učestvuje na najvećim turnirima na svijetu, Đoković je uradio ono što nikome ranije nije pošlo za rukom - i tek će da pomjera granice, jer ima prostora za to.

Vidi opis Novak Đoković ima rekord koji niko neće srušiti: Pobjedom u Melburnu postao je nedodirljiv Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open Br. slika: 10 10 / 10

Učinak Novaka Đokovića na grend slemovima:

Australijan open - 100 pobjeda, 10 poraza

Rolan Garos - 101 pobjeda, 17 poraza

Vimbldon - 102 pobjede, 13 poraza

US open - 95 pobjeda, 15 poraza

Jasno je da će na turnirima u Melburnu, Parizu i Londonu Novak Đoković još malo popraviti učinak, jer nema namjeru da ode u penziju, a za tenisku istoriju najbitniji će biti njegovi nastupi u Njujorku. Eventualni plasman u polufinale posljednjeg grend slema moglo bi Đokovića već u 2026. godini da upiše u istoriju kao prvog sa trocifrenim brojem pobjeda na svakim od četiri najveća turnira. Rodžer Federer je trocifren broj pobjeda ostvario na Australijan openu (102) i Vimbldonu (105), dok je Rafael Nadal to uradio samo na Rolan Garosu (112). Primjera radi, Janik Siner i Karlos Alkaraz nemaju više od 25 pobjeda ni na jednom od četiri grend slema.

Naravno, treba imati u vidu da je Novak Đoković propustio US open 2017. godine zbog problema sa laktom, da Vimbldon nije održan 2020. godine zbog korona virusa, da su Amerikanci 2020. godine diskvalifikovali Novaka zbog toga što je linijskog sudiju pogodio lopticom, da su Austrijanci 2022. godine deportovali najboljeg tenisera svih vremena zbog pravila oko ulaska u zemlju tokom pandemije i da je iz istog razloga Novak Đoković propustio US open 2022. godine.

Na tim turnirima srpski teniser spriječen je da dodatno ispisuje tenisku istoriju. Primjera radi, u Njujorku je 2015. i 2018 osvojio titulu, 2016. igrao finale, a 2017. nije učestvovao zbog povrede. Kada nije održan Vimbldon, prekinut je njegov niz sa tri osvojene titule, a osvojio je i prvi naredni grend slem u Londonu, 2021. godine. Isti slučaj je i sa deportovanjem iz Australije - prekinuli su mu niz nakon tri osvojene titule, pa se vratio i naredne godine osvojio trofej.

Nema sumnje da bi Novak Đoković, da je učestvovao na tim turnirima, bio veoma blizu brojke od 110 pobjeda na svakom od grend slem turnira. Iako mu je nekoliko puta uskraćeno pravo da se takmiči, najbolji teniser u istoriji uskoro će postati prvi teniser sa više od 400 pobjeda na grend slemovima - Novak Đoković je na 398, a iza njega su Rodžer Federer (369), Rafael Nadal (314), Džimi Konors (233),...