"Nema šanse, da li se šališ?": Italijan uživo u programu saznao da igra protiv Novaka

Frančesko Maestreli po prvi put igraće u drugom kolu Australijan Opena, a za rivala imaće najboljeg ikada.

Izvor: Eurosport IT/X/Printscreen

Rival Novaka Đokovića u drugom kolu Australijan Opena je Frančesko Maestreli koji je tokom programa uživo saznao da će igrati protiv najboljeg tenisera svih vremena. On je na startu pobijedio Terensa Atmanea iz Francuske sa 3:2 (6:4, 3:6, 6:7, 6:1, 6:1).

Italijan je ovom pobjedom napravio uspjeh karijere jer nikada do sada na grend slemovima nije prošao u drugo kolo. Odmah nakon trijumfa je dao intervju za italijanski Eurosport dok je još trajao Novakov meč. Malo je reći da je bio šokiran što će morati na crtu rokorderu Melburna.

Novinar: Tvoj naredni potencijalni rival se zove Novak Ðoković

Maestreli: Molim?

Novinar: Da, mogao bi da bude Novak

Maestreli: Nema šanse… Stvarno?

Novinar: Zar nisi pogledao tvoj dio žrijeba?

Maestreli: Nikad ne gledam svoj žrijeb.

Novinar: Da li se šališ?

Maestreli: Žrijeb ne gledam jer se plašim da ću da izbaksuziram sebe i da ne stvaram sebi dodatni pritisak ako gledam ko mi je sljedeći rival i ako pravim projekcije.

Maestreli je malo zastao: Novak Ðoković? Okej.

Kako je stigao do meča sa Đokovićem? Maestreli koji je 141. teniser svijeta je ušao u glavni žrijeb tako što je izbacio Đustina, pa onda poznatog brazilskog asa Sejbuta Vilda, da bi potom bio bolji i od Dušana Lajovića. Sada mu slijedi najteži izazov u karijeri.