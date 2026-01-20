logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nema šanse, da li se šališ?": Italijan uživo u programu saznao da igra protiv Novaka

"Nema šanse, da li se šališ?": Italijan uživo u programu saznao da igra protiv Novaka

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Frančesko Maestreli po prvi put igraće u drugom kolu Australijan Opena, a za rivala imaće najboljeg ikada.

Frančesko Maestreli tokom programa uživo saznao da igra protiv Đokovića Izvor: Eurosport IT/X/Printscreen

Rival Novaka Đokovića u drugom kolu Australijan Opena je Frančesko Maestreli koji je tokom programa uživo saznao da će igrati protiv najboljeg tenisera svih vremena. On je na startu pobijedio Terensa Atmanea iz Francuske sa 3:2 (6:4, 3:6, 6:7, 6:1, 6:1).

Italijan je ovom pobjedom napravio uspjeh karijere jer nikada do sada na grend slemovima nije prošao u drugo kolo. Odmah nakon trijumfa je dao intervju za italijanski Eurosport dok je još trajao Novakov meč. Malo je reći da je bio šokiran što će morati na crtu rokorderu Melburna.

  • Novinar: Tvoj naredni potencijalni rival se zove Novak Ðoković
  • Maestreli: Molim?
  • Novinar: Da, mogao bi da bude Novak
  • Maestreli: Nema šanse… Stvarno?
  • Novinar: Zar nisi pogledao tvoj dio žrijeba?
  • Maestreli: Nikad ne gledam svoj žrijeb.
  • Novinar: Da li se šališ?
  • Maestreli: Žrijeb ne gledam jer se plašim da ću da izbaksuziram sebe i da ne stvaram sebi dodatni pritisak ako gledam ko mi je sljedeći rival i ako pravim projekcije.
  • Maestreli je malo zastao: Novak Ðoković? Okej.

Kako je stigao do meča sa Đokovićem? Maestreli koji je 141. teniser svijeta je ušao u glavni žrijeb tako što je izbacio Đustina, pa onda poznatog brazilskog asa Sejbuta Vilda, da bi potom bio bolji i od Dušana Lajovića. Sada mu slijedi najteži izazov u karijeri.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Australijan open Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC