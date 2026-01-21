Novak Đoković dobio katastrofalan termin: Organizatori u Australiji se "okrenuli" protiv Srba

Poznat termin meča Novaka Đokovića i Frančeska Maestrelija u drugom kolu Australijan opena.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Novak Đoković saznao je odluku organizatora o terminu meča drugog kola Australijan opena i to se neće dopasti ni njemu, a ni navijačima u Srbiji.

Preciznije, Đoković je dobio ovog puta "dnevni termin" u Australiji, što znači "noćni" u Srbiji. Tako njegov meč drugog kola protiv Frančeska Maestrelija neće početi prije 3.30 ujutru u četvrtak. Odnosno, zavisiće direktno od duela Džesike Pegule i Mekartni Kesler koje će prije njih dvojice igrati takođe na "Rod Lejver areni".

I ovoga puta organizatori su tako Đokoviću dali jednu "minu" od termina, u kojoj ne voli da igra, a nadamo se da je ovo prvi i posljednji put na ovogodišnjem Australijan openu da ćemo morati da "navijamo alarme" zbog tenisa.

Ipak, ovog puta prednost je imao Janik Siner i dobio je noćni termin, nauštrb Novaka Đokovića.

Kako izgleda Đokovićev žrijeb?