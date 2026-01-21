Novak Đoković dobio katastrofalan termin: Organizatori u Australiji se "okrenuli" protiv Srba

Poznat termin meča Novaka Đokovića i Frančeska Maestrelija u drugom kolu Australijan opena.
Novak Đoković saznao je odluku organizatora o terminu meča drugog kola Australijan opena i to se neće dopasti ni njemu, a ni navijačima u Srbiji.
Preciznije, Đoković je dobio ovog puta "dnevni termin" u Australiji, što znači "noćni" u Srbiji. Tako njegov meč drugog kola protiv Frančeska Maestrelija neće početi prije 3.30 ujutru u četvrtak. Odnosno, zavisiće direktno od duela Džesike Pegule i Mekartni Kesler koje će prije njih dvojice igrati takođe na "Rod Lejver areni".
I ovoga puta organizatori su tako Đokoviću dali jednu "minu" od termina, u kojoj ne voli da igra, a nadamo se da je ovo prvi i posljednji put na ovogodišnjem Australijan openu da ćemo morati da "navijamo alarme" zbog tenisa.
Ipak, ovog puta prednost je imao Janik Siner i dobio je noćni termin, nauštrb Novaka Đokovića.
Kako izgleda Đokovićev žrijeb?
- 1. kolo - Pedro Martinez (3:0)
- 2. kolo - Frančesko Maestreli
- 3. kolo - Botik van de Zandshulp ili Jungčeng Šang
- 4. kolo - Jakub Menšik, Talon Grikspor, Hubert Hurkač
- Četvrtfinale - Tejlor Fric, Lorenco Museti, Stefanos Sicipas, Jiri Lehečka
- Polufinale - Janik Siner, Ben Šelton, Kasper Rud
- Finale - Karlos Alkaraz, Saša Zverev, Danil Medvedev, Aleks de Minor