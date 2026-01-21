logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novak Đoković dobio katastrofalan termin: Organizatori u Australiji se "okrenuli" protiv Srba

Novak Đoković dobio katastrofalan termin: Organizatori u Australiji se "okrenuli" protiv Srba

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Poznat termin meča Novaka Đokovića i Frančeska Maestrelija u drugom kolu Australijan opena.

Novak Đoković na Australijan openu igra u 3.30 ujutro Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Novak Đoković saznao je odluku organizatora o terminu meča drugog kola Australijan opena i to se neće dopasti ni njemu, a ni navijačima u Srbiji.

Preciznije, Đoković je dobio ovog puta "dnevni termin" u Australiji, što znači "noćni" u Srbiji. Tako njegov meč drugog kola protiv Frančeska Maestrelija neće početi prije 3.30 ujutru u četvrtak. Odnosno, zavisiće direktno od duela Džesike Pegule i Mekartni Kesler koje će prije njih dvojice igrati takođe na "Rod Lejver areni".

I ovoga puta organizatori su tako Đokoviću dali jednu "minu" od termina, u kojoj ne voli da igra, a nadamo se da je ovo prvi i posljednji put na ovogodišnjem Australijan openu da ćemo morati da "navijamo alarme" zbog tenisa.

Ipak, ovog puta prednost je imao Janik Siner i dobio je noćni termin, nauštrb Novaka Đokovića.

Kako izgleda Đokovićev žrijeb?

  • 1. kolo - Pedro Martinez (3:0)
  • 2. kolo - Frančesko Maestreli
  • 3. kolo - Botik van de Zandshulp ili Jungčeng Šang
  • 4. kolo - Jakub Menšik, Talon Grikspor, Hubert Hurkač
  • Četvrtfinale - Tejlor Fric, Lorenco Museti, Stefanos Sicipas, Jiri Lehečka
  • Polufinale - Janik Siner, Ben Šelton, Kasper Rud
  • Finale - Karlos Alkaraz, Saša Zverev, Danil Medvedev, Aleks de Minor

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis Australijan open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC