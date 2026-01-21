logo
Hamad Međedović ispao sa Australijan opena: Dobio prvi set i onda se raspao u Melburnu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Hamad Međedović izgubio je od Aleksa de Minora u drugom kolu Australijan opena.

Hamad Međedović Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Hamad Međedović završio je takmičenje u drugom kolu Australijan opena. Aleks de Minor ga je pobijedio - 6:7, 6:2, 6:2, 6:1. Dobio je srpski teniser prvi set protiv šestog igrača svijeta, ali onda kao da je stao. Sve se naglo promijenilo i doživio je ubjedljiv poraz na kraju...

Ključni momenat dogodio se sredinom drugog seta. Hamad je pri rezultatu 2:2 propustio prvu brejk loptu na meču, a onda je u narednom gemu poklonio brejk rivalu. Od 0:40 se vratio, imao je zatim gem loptu, izašao na mrežu, imao praznu stranu na dijagonali, odigrao je paralelu pravo na reket protivnika i potom izgubio poen. Od tada su kola krenula nizbrdo.

Onda je poslije tog izgubljenog seta otišao u svlačionicu, pa je uslijedio prekid zbog pljuska od oko 20 minuta. Čekalo se da se zatvori krov na "Rod Lejver areni", ali ništa nije pomoglo Hamadu.

"Šta se promeijnilo? Strpljenje. Igrao je nevjerovatan tenis u prvom setu, servirao fantastično, sjajan na osnovnoj liniji, nije mi davao puno prostora. Bio je ovo težak meč, ali sam srećan i zadovoljan jer sam uspio da pobijedim", rekao je De Minor poslije meča.

Hamad Međedović Aleks de Minor Tenis Australijan open

