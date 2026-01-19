logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Međedović uz malo problema do pobjede: Sad ga tek čeka pakao na Australijan openu

Međedović uz malo problema do pobjede: Sad ga tek čeka pakao na Australijan openu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Hamad Međedović je, uz malo oscilacija, uspio da dođe do pobjede na startu Australijan opena. Savladao je Marijana Navonea.

Hamad Međedović u drugom kolu Australijan opena Izvor: Emilie Lohmann/ZUMA Press Wire/S / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hamad Međedović uspio je da prođe u drugo kolo Australijan opena. Srpski teniser imao je malo problema, ali je našao rješenje i savladao Marijana Navonea (Argentina) na startu takmičenja - 6:2, 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.

Odigrao je Hamad savršeno prvi set (6:2) i izgledalo je da sve ide po planu kada je u drugom poveo sa 5:3 i servirao za set. Pretrpio je brejk, pa je onda propustio tri set lopte na servis rivala. Sve to ga je skupo koštalo u taj-brejku (7:3), pa je umjesto 2:0 u setovima bilo 1:1.

Na startu trećeg seta Međedović je u dva gema spasao tri brejk lopte i u sedmom gemu je napravio brejk koji je uspio da sačuva i da vrati vođstvo u setovima (6:4). Sve to dalo mu je dodatnu energiju, pa je u četvrtom setu rutinski završio posao (6:2).

U drugom kolu ga čeka pakao pošto će igrati protiv Aleksa De Minora (Australija). Domaćeg predstavnika koji će imati publiku na svojoj strani. Velika je vjerovatnoća da će se taj duel, koji je na programu u četvrtak, igrati na nekom od dva najveća terena. Dakle, na "Rod Lejver areni" ili "Margaret kort". Biće mu to prvi meč u karijeri protiv šestog tenisera sveta i miljenika domaće publike.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis Hamad Međedović Australijan open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC