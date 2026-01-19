Međedović uz malo problema do pobjede: Sad ga tek čeka pakao na Australijan openu

Hamad Međedović je, uz malo oscilacija, uspio da dođe do pobjede na startu Australijan opena. Savladao je Marijana Navonea.

Izvor: Emilie Lohmann/ZUMA Press Wire/S / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hamad Međedović uspio je da prođe u drugo kolo Australijan opena. Srpski teniser imao je malo problema, ali je našao rješenje i savladao Marijana Navonea (Argentina) na startu takmičenja - 6:2, 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.

Odigrao je Hamad savršeno prvi set (6:2) i izgledalo je da sve ide po planu kada je u drugom poveo sa 5:3 i servirao za set. Pretrpio je brejk, pa je onda propustio tri set lopte na servis rivala. Sve to ga je skupo koštalo u taj-brejku (7:3), pa je umjesto 2:0 u setovima bilo 1:1.

Hamad Scientist



I'm sticking to my guns. I've been saying Hamad Medjedovic has incredible potential and I'm not changing my story now.



Despite a cavalcade of injuries and conditioning questions, the Serbian has the weapons to challenge the top guys.



Can he do it consistently?pic.twitter.com/KLKsKUwoXT — Tick Tock Tennis (@TickTockTennis)January 19, 2026

Na startu trećeg seta Međedović je u dva gema spasao tri brejk lopte i u sedmom gemu je napravio brejk koji je uspio da sačuva i da vrati vođstvo u setovima (6:4). Sve to dalo mu je dodatnu energiju, pa je u četvrtom setu rutinski završio posao (6:2).

U drugom kolu ga čeka pakao pošto će igrati protiv Aleksa De Minora (Australija). Domaćeg predstavnika koji će imati publiku na svojoj strani. Velika je vjerovatnoća da će se taj duel, koji je na programu u četvrtak, igrati na nekom od dva najveća terena. Dakle, na "Rod Lejver areni" ili "Margaret kort". Biće mu to prvi meč u karijeri protiv šestog tenisera sveta i miljenika domaće publike.