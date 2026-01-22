Novaku Đokoviću "otvoren" žrijeb na Australijan openu

Pogledajte kako sada izgleda žrijeb Novaka Đokovića na Australijan openu i ko mu je naredni rival.

Izvor: IZHAR KHAN / AFP / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Australijan opena pošto je u zoru pobijedio Frančeska Maestrelija iz Italije (6:3, 6:2, 6:2). Bila je to "kopija" prvog meča na turniru protiv Pedra Martineza, Đoković je opet na terenu proveo tek nešto više od dva sata, pa je izuzetno važno što u treću rundu ulazi odmoran.

Tamo ga čeka najveći izazov do sada, ali opet nije u pitanju pretežak zadatak jer se radi o Botiku van de Zandshulpu. U pitanju je 75. igrač sa ATP liste koji je izbacio Kineza Šanga (3:0), a prije toga je napravio iznenađenje protiv Nakašime (3:1).

Tako je Van de Zandshulp, inače Holanđanin, izjednačio svoj dosadašnji najbolji rezultat na Australijan openu iz 2022. godine, inače i najbolje u svojoj karijeri kada je napredovao do 22. mjesta na ATP listi. Od tada pak nije ponovio ovakve rezultate, a vidjećemo da li je to bila posljedica lakšeg žrijeba - ili je nešto promijenio u svojoj igri čega Đoković treba da se pazi.

Njih dvojica će igrati u subotu, čekamo još termin, a ovo će im biti treći međusobni meč do sada. Prvi je Đoković lako dobio u Astani, da bi Van de Zandshulp slavio prošle godine u Indijan Velsu (2:1).

Kako izgleda sada Đokovićev žrijeb?

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Iako je četvrti nosilac na Australijan openu, nije očekivao Đoković da će mu se ovako "otvoriti" žrijeb na samom startu i tek sada je jasno koliko dobra odluka je bila da ne igra Adelejd. Zapravo su dva uvodna meča bila odlično zagrijavanje za "ono pravo" što ga čeka na Australijan openu, a sada njegov put ovako izgleda:

1. kolo - Pedro Martinez (3:0)

2. kolo - Frančesko Maestreli (3:0)

3. kolo - Botik van de Zandshulp

4. kolo - Jakub Menšik/Itan Kin

Četvrtfinale - Tejlor Fric, Lorenco Museti, Stefanos Sicipas, Jiri Lehečka

Polufinale - Janik Siner, Ben Šelton, Kasper Rud

Finale - Karlos Alkaraz, Saša Zverev, Danil Medvedev, Aleks de Minor

Pogledajte 02:56 Novak Đoković o Olimpijskim igrama 2028. godine Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

