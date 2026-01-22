Novak Đoković sigurno do trećeg kola Australijan opena

Novak Đoković deklasirao Frančeska Maestrellija i plasirao se u treće kolo Australijan opena!

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svijeta je rano jutros po našem vremenu rutinski savladao Frančeska Maestrelija u drugom kolu Australijan opena i obezbijedio mjesto u trećem kolu turnira na kome juri rekordni 11. trofej u Melburnu.

Novak Đoković prošao je u treće kolo Australijan opena. Bez većih problema savladao je Frančeska Maestrelija u njihovom prvom međusobnom okršaju - 6:3, 6:2, 6:2.

Nije bio toliko ubjedljiv kao u prvom kolu, po igri, ne po rezultatu. Bilo je malo "štucanja" i grešaka, posebno na početku drugog seta, ali nije to uticalo na ishod. Vjerovatno je razlog toga što se zbog sporne odluke organizatora meč srpskog asa igrao u dnevnom terminu po lokalnom vremenu, a ne po večernjem kao što je bio slučaj u meču sa Pedrom Martinezom.

Janik Siner je dobio prednost i igrao u drugačijem terminu, ali je ishod Novakovog meča bio isti. Novak je krenuo ekspresno u meč, odmah je napravio brejk, poveo je sa 3:0 i brzo osvojio set. U drugom setu došlo je do manjih problema. Napravio je neke nekarakteristične greške, pao je malo nivo igre, spasavao je brejk lopte, ali to nije dugo trajalo. Stvari su se brzo vratile na svoje, Đoković je duplirao vođstvo u setovima.

U trećem setu bila je igra mačke i miša, Novak je pokazao zašto je tu gdje jeste i lako završio posao i upisao 399. pobjedu na grend slem turnirima.

