Evo kada Novak Đoković igra na Australijan openu

Novak Đoković će igrati svoj meč drugog kola Australijan opena protiv Frančeska Maestrelija u najgorem mogućem tereminu za publiku u Srbiji.

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Nakon što je Novak Đoković rutinski pobijedio Pedra Martineza u prvom kolu Australijan opena, slijedi mu meč sa Italijanom Frančeskom Maestrelijem u drugom kolu. Zbog tog meča mnogi u Srbiji neće spavati.

Stavljen je Novak u dnevni termin na "Rod Lejver areni", a počeće nakon meča Džesike Pegule i Mekartni Kesler. Za sada znamo da Novakov meč neće krenuti prije 3:30 ujutro.

Moraćemo zapravo da se budimo zbog Janika Sinera kome je dat taj noćni termin koji dozvoljava Srbima da normalno odspavaju ako žele da gledaju Novaka uveče.

Ukoliko Novak pobijedi i ako vas ujutru dočekaju vijesti o tome da je prošao u treće kolo rival će mu biti bolji iz duela Botika van de Zandshulpa i Jungčeng Šanga. Novak ove godine brani polufinale do koga je stigao prošle sezone.

Sa kim igra?

Mladi italijanski teniser ima 23 godine i dolazi i Pize. Za sada je 137 na ATP listi, u karijeri je zaradio nešto viđe od 550.000 dolara, a ovo mu je prvi nastup na grend slemovima.

(MONDO)

BONUS VIDEO: