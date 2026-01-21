Nikad više ljudi došlo da vidi Arinu Sabalenku: Australijan open morao da se oglasi, ovo je nezapamćeno

Posjeta na Australijan openu u srijedu je prevazišla sva očekivana. Direktor turnira Kreg Tili priznao da su organizatori potpuno iznenađeni.

Izvor: Hu Jingchen / Xinhua News / Profimedia

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka (27) rutinski se plasirala u 3. kolo Australijan opena, ubjedljivom pobjedom protiv Kineskinje Bai Žužan na Rod Lejver areni.

Organizatori su se pohvalili da je u srijedu ukupno 103.720 gledalaca posjetilo mečeve grend slema u Melburnu u jutarnjem i večernjem programu. Na taj način, oboren je rekord u broju gledalaca na tribinama koji su posjetili turnir u jednom danu.

Taj rekord pada na ovogodišnjem Australijan openu iz dana u dan i sigurno je da će publika u još većem broju dolaziti narednih dana. Mečevi Novaka Đokovića, tamošnjeg rekordera sa 10 titula, uvijek privlače ogromnu pažnju, kao i nastupi Arine Sabalenke, šampionke iz 2023. i 2024. i vicešampionke iz prošlogodišnjeg finala protiv Medison Kiz.

Kao i svuda gdje se pojavi, Sabalenka je u centru pažnje. Tako je i u Melburnu.

"Nismo očekivali ovoliko ljudi"

Direktor Australijan open Kreg Tili priznao je da su i organizatori ostali iznenađeni ogromnom posjetom.

"Nema dileme oko toga da imamo više ljudi nego što smo očekivali. Toliko stvari se ovdje događa i igra se tako dobar tenis, da imamo mnogo ljudi koji se pojavljuju istovremeno i to je dokaz velikog interesovanja. Sigurno je da ćemo uložiti dodatni trud da navijači mogu da neometano ulaze na kompleks", rekao je on.