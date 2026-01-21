"Ne poznajem je, ne shvatam njene namjere": Ruskinja brutalno odgovorila Ukrajinki na prozivke

Ruska teniserka Dijana Šnajder odgovorila je Oleksandri Olinkinoj koja je žestoko prozivala Ruse i Arinu Sabalenku.

Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open

Dijana Šnajder nastavlja takmičenje na Australijan openu, poslije preokreta je uspjela da savlada domaću predstavnicu Taliju Gibson - 3:6, 7:5, 6:3. Po završetku tog meča novinare je na konferenciji za medije zanimala druga tema. To što je ukrajinska teniserka Oleksandra Olinikina na svojoj konferenciji žestoko isprozivala ruske i bjeloruske tenisere, prvenstveno Arinu Sabalenku, ali ne samo nju.

Novinari us Dijani rekli da je Ukrajinka pričala o tome kako je ona sa Danilom Medvedevim igrala na egzibicionom turniru u Sankt Peterburgu i da je osudila taj potez i nazvala ga "šamarom Ukrajini".

"Znate, ja sam na turu cijele godine i rijetko viđam svoju porodicu, rijetko sam kod kuće. Moja jedina motivacija da igram turnir u Sankt Peterburgu je ta što mogu da posjetim porodicu i da pokažem dobar tenis pred mojim fanovima koji me prate tokom godine i navijaju. Ako imam priliku za to, iskoristiću je", poručila je Dijana.

"Ne poznajem je, niti ona poznaje mene"

Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open

Nastavila su se pitanja na tu temu, novinari su citirali dio izjave Ukrajinke koja je rekla da je Dijana u jednom od intervjua rekla da jedva čeka da upozna Vladimira Putina i da dobije nagradu od njega sa Mirom Andrejevom.

"Zaista pojma nemam šta je ona rekla, ne poznajem je i mislim da ona ne poznaje mene. Mira i ja smo imale sjajnu godinu zajedno i osvojile smo srebro na Olimpijskim igrama što je nevjerovatno dostignuće. To je to. Ne bih dalje da komentarišem."

Još jedno pitanje bilo je o njoj iako je Dijana naglasila da ne bi dalje da priča o tome.

"Pitate me za njenu izjavu? Ponoviću, nisam vidjela šta je rekla i ne znam šta je njena namjera bila. Ja sam ovdje da igram tenis, da radim svoj posao, da uživam na terenu, u atmosferi koju pravi prvi grend slem sezone. Zato sam ovdje. Da pobijedim u što više mečeva i pokažem dobar tenis", završila je Dijana Šnajder.