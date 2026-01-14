Sjajna pobjeda Olge Danilović: Izbacila dvije Amerikanke, sad ide na Hrvaticu

Olga Danilović nastavlja da pruža dobre partije na startu 2026. godine.

Izvor: Naoki Nishimura / AFLO / Profimedia

Najbolja srpska teniserka Olga Danilović plasirala se u četvrtfinale turnira u Hobartu (Australija) pošto je pobijedila još jednu Amerikanku. Nakon što je bila bolja od Mekartni Kesler, koja je osvojila turnir prošle godine, Danilovićeva je pobijedila i Pejton Sterns 7:6, 6:1.

Prvi set je bio napet i u njemu smo vidjeli čak šest brejkova. Gubila je Danilovićeva 4:2, pa servirala da dobije meč na 5:4 i 6:5, međutim morala je u taj-brejk. U njemu je pokazala kvalitet i slavila je 7:2, da bi zatim Amerikanka ostala bez snage u drugom setu, kada je Danilovićeva napravila tri brejka i zasluženo došla do pobjede i plasmana u četvrtfinale svog prvog turnira koji igra ove godine.

Olga je tako zaradila još 24 boda i velika je prilika da bi mogla da se zadrži na 67. poziciji WTA liste šta god se dogodilo u narednoj rundi takmičenja, dok bi je pobjeda mogla odvesti još više.

U narednoj rundi Olga Danilović igraće protiv Antonije Ružić iz Hrvatske s kojom je igrala samo jednom do sada i pobijedila ju je na Vimbldonu. Ovo je sasvim drugačija podloga, ali bi trebalo čak i više da odgovara srpskoj teniserki, koja se nada plasmanu u polufinale Hobarta.