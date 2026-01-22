logo
Novak Đoković otkrio koliko još planira da igra tenis

Novak Đoković otkrio koliko još planira da igra tenis

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Novak Đoković je u Australiji spomenuo Gaela Monfisa i Stena Vavrinku, pa pričao o tome koliko dugo će on još da igra.

novak djokovic otkrio koliko jos ce igrati tenis Izvor: Printscreen/ESPN 2

Novak Đoković (38) nastavlja put ka 25. grend slem tituli, prošao je u treće kolo Australijan opena, pa je imao obaveze sa medijima. Među njima je bio i španski "ESPN" koji ga je pitao za to što će ovo biti posljednja sezona u karijeri Stena Vavrinke (40) i Gaela Monfisa (39).

"Vjerujem da su i Monfis i Vavrinka igrači koji su ostavili veliko zavještanje kao igrači, ali i mnogo veće kao ljudi. Veoma su ljubazni u svlačionici. Prijatelji smo, veoma ih poštujem. Vodili smo nevjerovatne borbe tokom karijera", rekao je Novak na španskom.

Zatim je otkrio i kakav je njegov plan i koliko dugo želi još da igra.

"Gael je godinu dana stariji, Sten dvije, dakle imam bar još godinu-dvije još da igram. Čestitam im na sjajnim karijerama i na svemu što predstavljaju", završio je Đoković sa osmijehom.

(MONDO)

