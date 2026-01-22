Novak Đoković se našalio na svoj, ali i na račun dvojice kolega: "Bez starca nema udarca"

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković našalio se na račun svojih godina, ali i godina svojih kolega.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković našalio se na račun sebe i dvojice starijih kolega. Nekad prvi reket svijeta plasirao se u treće kolo Australijan opena, baš kao i Marin Čilić i Sten Vavrinka, iskusni teniseri koji su i dalje velika prijetnja mladim igračima, kako stoje stvari u Melburnu.

Zbog nevjerovatnih rezultata u drugom kolu prvog grend slema u sezoni, Novak Đoković riješio je da se našali na račun trojice tenisera. Na instagram storiju objavio je rezultate sve trojice igrača, njihove velike pobjede i uz to dodao komentar: "Bez starca nema udarca". Uz to, Novak je postavio emotikon koji nosi naočare i koji naglašava ponos, a pored toga i stegnutu ruku koja naglašava borbenost i snagu.

Posebno je zanimljivo to što trojica tenisera zajedno imaju 115 godina, tačnije Novak Đoković ima 38, iskusni Švajcarac ima 40, dok Hrvat ima 37. Još zanimljivije je to što je Vavrinka u drugom kolu bio bolji od Gaela Monfisa koji broji 39 godina. Prema tome, nema sumnje da je dvadesetčetvorostruki osvajač grend slema više nego ponosan na rezultate svojih prijatelja.

"Mislim da su Monfis i Vavrinka ostavili zaista, zaista veliko naslijeđe, ne samo kao igrači, već možda još više kao ljudi. Obojica su izuzetno ljubazni u svlačionici i gajim veliko poštovanje prema njima. Jasno je da smo tokom naših karijera vodili nevjerovatne borbe. Monfis je godinu dana stariji od mene, a Vavrinka dvije. Tako da mislim da mi ostaje barem još godina ili dvije. Ali, svakako, velike čestitke njima na karijerama i svemu što su postigli i predstavljaju", rekao je Novak Đoković o svojim rivalima i prijateljima.

Novak Đoković je imao nešto lakši trening i u drugom kolu Australijan opena. Bez većih problema je izašao na kraj sa Frančeskom Maestrelijem (6:3, 6:2, 6:2). Dva kola, dvije ubjedljive pobede. Na kraju, srpski teniser će igrati u trećem kolu Australijan opena gdje će ga čeka okršaj sa Botikom van de Zandshulpom iz Holandije.

