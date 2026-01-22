logo
Teniseri BiH izgubili na startu Australijan opena: Damir Džumhur eliminisan i u dublu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Za manje od sat vremena, bh. dubl poražen u prvom kolu turnira u Melburnu.

Damir Džumhur Atina osmina finala Izvor: JASPER JACOBS / AFP / Profimedia

Nakon što je ispao u drugom kolu singl takmičenja, prvi reket Bosne i Hercegovine Damir Džumhur završio je ovogodišnji nastup na Australijan openu nakon poraza i u konkurenciji dublova.

Džumhur je u paru sa Tomislavom Brkićem, izgubio od Marsela Arevala iz Salvadora i Hrvata Mate Pavića sa 2:0 u setovima 6:2, 6:3.

U prvom setu, bh. dubl se dobro držao do šestog gema, kada su protivnici napravili brejk, a u osmom novim brejkom potvrdili osvajanje seta.

Džumhur i Brkić su izgubili svoj servis u četvrtom gemu drugog seta, ali su potom odmah napravili ribrejk, da bi opet poklekli u osmom gemu, pa su teniseri iz Salvadora i Hrvatske, već u narednom gemu na svoj servis potvrdili pobjedu.

Oni će u narednom kolu prvog grendl slema igrati protiv indijsko-austrijskog dubla (Sriram Balađi i Nil Oberlajtner).

(MONDO)

Tagovi

Damir Džumhur Australijan open Tomislav Brkić Tenis

