Anonimna teniserka iz Rusije šokirala Paulu Badosu na Australijan openu

Paula Badosa ispala je sa Australijan opena već u drugom kolu što znači da će izgubiti veliki broj bodova i krenuti da pada na listi.

Paula Badosa prošle godine igrala je u polufinalu Australijan opena, dok je ove ispala već u drugom kolu. To znači da će da izgubi ogroman broj bodova i da će da ispadne iz top60 na WTA listi.

Španska teniserka poražena je od anonimne ruske teniserke Oksane Selekmeteve (6:4, 6:4). Umjesto da sada priprema meč sa Džesikom Pegulom, ona će morati da pakuje kofere i da dobro razmisli šta i kako dalje. Problemi sa leđima je muče predugo, ljekari joj odavno savjetuju da završi karijeru, što Badosa odbija da učini.

Badosa je u karijeri osvojila četiri WTA titule i najbolji plasman u karijeri joj je druga pozicija (25. april 2022. godine). Nažalost, problemi sa povredama su uzeli maha, sve češće je propuštala turnire i uprkos svemu tome želi i dalje da se bori i da igra. Posao će joj biti znatno teži sada pošto pad na rang listi donosi i to da će možda morati i kroz kvalifikacije da se bori za ulazak na najveće turnire, osim ako ne dobije specijalnu pozivnicu.

"Očigledno je da nisam zadovoljna, ona je zaslužila pobjedu, mada ne bi bilo nezasluženo da sam ja slavila. Još uvijek se ne osjećam kao ona prava. Imam velike želje i snove, ciljevi su ostali isti. Trenutno sam daleko, kada se takmičim vidim da sam daleko od tog najboljeg nivoa. Bolje treniram i nadam se da taj nivo mogu da prenesem na takmičenje. Potrebno mi je nekoliko mjeseci, nažalost bila sam i ranije u sličnoj situaciji. Znam kroz kakav proces moram da prođem", poručila je Badosa.

