"Jelena, nemoj više": Novak zabranio supruzi da ovo govori pred njihovom djecom

Novak Đoković kaže da razumije što supruga Jelena često njega veliča kada priča pred djecom, ali je rekao da je bolje da takve stvari ne govore Stefanu i Tari.

Izvor: Elif Ozturk Ozgoncu / AFP / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković mnogo puta je govorio koliko mu teško pada što je odvojen od porodice i što dobar dio godine provede "radno", dok je istovremeno isticao i da mu je cilj da što duže igra tenis kako bi ga njegova djeca zapamtila i zajedno sa njim proživjela njegove uspjehe.

Ovoga puta na Australijan openu Novak Đoković je došao bez porodice. Roditelji su rijetko dolazili u Australiju, dok ovoga puta nema ni Jelene, kao ni Stefana i Tare koji su htjeli da dođu, ali zbog obaveza u školi otac im nije dozvolio. Teško mu pada što je razdvojen trenutno od njih, pa je na konferenciji za medije upitan upravo i kako izgleda to kada moraš da balansiraš između dvije velike uloge - slavnog tenisera i tate.

"Kako ovo najbolje da objasnim...", htio je dobro da promisli Novak Đoković prije nego što će dati zaista sjajan odgovor na ovo vrlo kompleksno pitanje o kome se rijetko priča.

"Moja žena voli - i hvala joj na tome - voli da me veliča pred našom djecom. Da podsjeti djecu, da im ukaže na to što sam postigao, na popularnost, ali ja to momentalno gasim", rekao je Đoković čija su djeca sve svjesnija njegove popularnosti i dostignuća u tenisu.

"Moja djeca neće tako odrastati"

"Nisam odrastao tako u svojoj kući, niti mislim da je to primjereno za moju djecu. Jednostavno, oni treba da žive svoj život, da imaju svoj svijet", naglasio je Đoković.

"Ja veličam kada se oni uzbude ili veličaju nekog drugog, tu momentalno kažem: ’Hajmo, idemo’. Ali oko sebe famu - ne volim. Ja sam njima otac, nisam ovo sve drugo. To je meni najvažnije", rekao je Nole koji se trudi tako da prije svega bude očinska figura u njihovom životu, a manje teniser.

Đoković se obratio djeci kod kuće

Nakon što je pobijedio Frančeska Maestrelija (6:3, 6:2, 6:2) u drugoj rundi Australijan opena, Novak Đoković se na terenu obratio direktno i svojoj djeci.

"Spavaju sada, nisu gledali meč. Ima većih prioriteta za njih, škola, domaći, imaju svoje aktivnosti. Nema mojih većih navijača pored supruge, djece i mojih roditelja i braće", rekao je Đoković i dodao: "Kada sam postao otac maštao sam da moja djeca razumiju šta njihov tata radi na terenu. Blagosloven sam što su mogli da me gledaju kako igram neke nevjerovatne mečeve u posljednjih pet-šest godina. Presrećan sam zaista zbog toga. Sada je sve posvećeno njima, njihovim zadacima, obavezama, aktivnostima koje imaju".

"Sin Stefan je htio da dođe, hoće da uradi sve da izbjegne školu, što razumijem. Voli tenis, voli svog tatu. Ali da, to što nisu ovdje je malo drugačije. Ipak, tu su sa mnom u srcu", zaključio je Đoković.

"Srce me boli zbog njih"

Novak Đoković "prorijedio" je svoj kalendar u posljednjih nekoliko godina kako bi bio odmorniji na najvećim turnirima, ali i kako bi što više vremena provodio s djecom. Nerijetko se ranije dešavalo da skoro i zaplače kada pomisli na razdvojenost od djece, pa je posebno teško podnio 2021. godinu.

"S vremena na vrijeme me srce boli zbog toga", rekao je Đoković kada je govorio o razdvojenosti od porodice: "Zato ću morati da promijenim plan u odnosu na prošlu godinu, kao i u odnosu na sve prethodne. Očigledno je da na mene utiče ta razdvojenost i moraćemo da vidimo da pravila o putovanjima širom svijeta i Evropi. Veliki mi je problem kada ne mogu da odvedem porodicu sa mnom na putovanja".