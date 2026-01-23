Poznato kad Novak Đoković igra u Australiji: Jedna dobra i jedna loša vijest za njega

Srpski teniser Novak Đoković saznao je u kom terminu će igrati u trećem kolu Australijan opena.

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković saznao je termin svog meča 3. kola protiv Botika van de Zandshulpa i biće zadovoljan, kao što će biti zadovoljni i navijači u Srbiji koji ovog puta neće morati da navijaju alarme usred noći.

Organizatori su čuli Đokovićev apel da igra u noćnom terminu i poslušali su ga ovoga puta, tako da će Đoković u subotu od 9.00 izaći na teren "Rod Lejver arene". U pitanju je prvi meč noćnog programa, što će reći da je termin "fiksni" i nikoga Đoković i njegov rival neće morati da čekaju.

Koliko god to bila dobra vijest, ima i jedna loša. Tiče se vremenske prognoze u subotu i najave najtoplijeg dana do sada na ovom turniru, kada je najavljeno 38 stepeni Celzijusa. Vidjećemo, doduše, da li će uveče biti prijatnije (meč počinje u 18 časova po lokalnom vremenu), kada se očekuje da temperatura makar malo padne, ali vlažnost vazduha bi mogla da bude problem, što znamo da je i ranije znalo da napravi problem Novaku u Melburnu.

Zato je sreća da je Đoković odmoran pred ovaj meč, dobio je rutinski Pedra Martineza i potom Frančeska Maestrelija sa po 6:3, 6:2, 6:2, ali znamo da mu Van de Zandshulp ne leži.

Do sada su igrali dva puta, a Holanđaninu je pripao skorašnji meč u Indijan Velsu, kada je slavio 2:1.

Kako izgleda žrijeb Novaka Đokovića?