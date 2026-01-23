logo
© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Novak Đoković u posljednji čas otkazao trening u Australiji

Novak Đoković u posljednji čas otkazao trening u Australiji

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Neočekivana odluka Novaka Đokovića pred meč trećeg kola Australijan opena. Otkazao je trening u posljednji čas.

Đoković otkazao trening u Australiji Izvor: Profimedia/Cal Sport Media, Cal Sport Media/ Alamy

Novak Đoković je otkazao današnji trening na Australijan openu i to u posljednji čas. Đoković je trebalo da trenira na terenu broj 17, navijači su ga čekali, da bi potom saopšteno da je ipak odlučio da ne trenira, dok je kasnije stiglo pojašnjenje ni da neće izaći na neki zamjenski teren.

Dešavalo se da Đoković pomjeri trening na recimo "Rod Lejver arenu" ili u "Nacionalni teniski centar", ali ovoga puta očigledno je smatrao da je najbolja odluka za njega da ipak odmori.

Da li postoji razlog za brigu?

Novak Đoković je navodno imao probleme s vratom po dolasku na Australijan open, ali je demantovao da je to ozbiljno i smatra da su mediji preuveličali jednu masažu. 

Ipak, ne treba zaboraviti da je otkazao Adelejd, da je prije toga pauzirao gotovo tri mjeseca i da sam ističe da njegovo tijelo ipak nije na nivou kao od ranije. Srećom, za sada na Australijan openu nismo primijetili da ima 38 godina, pošto je kao "brzi voz" prošao u prva dva kola i nije pokazivao da ima problema protiv Pedra Martineza i Frančeska Maestrelija.

S obzirom da ga u subotu (od 9 ujutru po vremenu u Srbiji) očekuje nezgodan izazov protiv Botika van de Zandshulpa, po najtoplijem vremenu dosadašnjeg turnira, možda je samo čuvao energiju za meč.

Tagovi

Tenis Novak Đoković Australijan open

