"Mama, srećan ti rođendan": Novak na kameri napisao poruku za Dijanu, da vidi cijeli svijet

Novak Đoković je poslije pobjede u Melburnu čestitao rođendan svojoj majci Dijani. Napisao je poruku na kameri samo za nju.

Novak Đoković završio je posao u tri seta i pobijedio Botika van de Zandshulpa u trećem kolu Australijan opena - 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Poslije tog meča dao je intervju Džimu Kurijeru, a onda je odlučio da napiše jednu posebnu poruku na kameri.

Uzeo je marker i čestitao rođendan svojoj majci Dijani Đoković, koja je danas napunila 62 godine. Čestitka koju je vidio cijeli svijet i poruka za nju. Jasno je kome je posvetio ovaj trijumf.

"Srećan rođendan, mama", napisao je Novak na kameri i onda dodao i srce. Dirljiv momenat u Melburnu.