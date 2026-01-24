logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Moj prijatelj i čovjek koji mi je velika inspiracija": Đoković se rastužio kad je čuo Barbarine riječi

"Moj prijatelj i čovjek koji mi je velika inspiracija": Đoković se rastužio kad je čuo Barbarine riječi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković je poslije meča na Australijan openu priznao da mu je Sten Vavrinka inspiracija. Imao je samo riječi hvale za čovjeka koji odlazi u penziju.

Novak Đoković o Stenu Vavrinki Izvor: Printscreen/Eurosport

Novak Đoković je uz malo problema uspio da nađe rješenje i da slomi Botika van de Zandshulpa u trećem kolu Australijan opena - - 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Poslije meča je prvo pričao sa Džimom Kurijerom, pa je došao red na razgovor sa Barbarom Šet.

Odmah ga je pitala šta se to dešavalo na meču, pošto je imao kontrolu, pa je došlo do "štucanja" i drame u trećem setu.

"Iskreno, imao sam set prednosti i 3:0 u drugom, sve je izgledalo dobro. Tražio je pomoć ljekara zbog ramena. Na početku tog seta pala mu je brzina prvog servisa, a poslije tog čudesnog tretmana je mnogo bolje servirao, dobio dosta lakih poena na prvi servis. Težak rival. Igrao je veoma dobro, nije odustajao, napadao je, izlazio na mrežu. Ima sjajne ruke, izgubio sam od njega u Indijan Velsu prošle godine. Malo je drugačije ovdje, jer se igra na tri dobijena seta", objasnio je Novak.

"Vavrinka mi je velika inspiracija"

Njegov dobar prijatelj i rival Sten Vavrinka izgubio je od Tejlora Frica i to mu je bio posljednji meč na Australijan openu. Ovo mu je posljednja sezona u karijeri. Kada je Srbin čuo da je izgubio, rastužio se.

"Velika mi je inspiracija. Neko koga mogu da nazovem prijateljom i rivalom. Znamo se od juniorskih dana, stariji je dvije godine, igrali smo još tada. Igrali smo u kvalifikacijama za AO 2005. godine, poslije 21 godine smo i dalje tu, borimo se na najvišem nivou. Sjajan igrač, ostavio je veliki trag, svi ga vole. Zaslužio je svaki aplauz koji je dobio u karijeri, posebno u Melburnu. Šta je uradio u prošlom meču i pet setova. Neki scenario iz snova za njega da se oprosti od Australijan opena", zaključio je Đoković.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Sten Vavrinka Tenis Australijan open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC