"Moj prijatelj i čovjek koji mi je velika inspiracija": Đoković se rastužio kad je čuo Barbarine riječi

Novak Đoković je poslije meča na Australijan openu priznao da mu je Sten Vavrinka inspiracija. Imao je samo riječi hvale za čovjeka koji odlazi u penziju.

Izvor: Printscreen/Eurosport

Novak Đoković je uz malo problema uspio da nađe rješenje i da slomi Botika van de Zandshulpa u trećem kolu Australijan opena - - 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Poslije meča je prvo pričao sa Džimom Kurijerom, pa je došao red na razgovor sa Barbarom Šet.

Odmah ga je pitala šta se to dešavalo na meču, pošto je imao kontrolu, pa je došlo do "štucanja" i drame u trećem setu.

"Iskreno, imao sam set prednosti i 3:0 u drugom, sve je izgledalo dobro. Tražio je pomoć ljekara zbog ramena. Na početku tog seta pala mu je brzina prvog servisa, a poslije tog čudesnog tretmana je mnogo bolje servirao, dobio dosta lakih poena na prvi servis. Težak rival. Igrao je veoma dobro, nije odustajao, napadao je, izlazio na mrežu. Ima sjajne ruke, izgubio sam od njega u Indijan Velsu prošle godine. Malo je drugačije ovdje, jer se igra na tri dobijena seta", objasnio je Novak.

"Vavrinka mi je velika inspiracija"

Njegov dobar prijatelj i rival Sten Vavrinka izgubio je od Tejlora Frica i to mu je bio posljednji meč na Australijan openu. Ovo mu je posljednja sezona u karijeri. Kada je Srbin čuo da je izgubio, rastužio se.

"Velika mi je inspiracija. Neko koga mogu da nazovem prijateljom i rivalom. Znamo se od juniorskih dana, stariji je dvije godine, igrali smo još tada. Igrali smo u kvalifikacijama za AO 2005. godine, poslije 21 godine smo i dalje tu, borimo se na najvišem nivou. Sjajan igrač, ostavio je veliki trag, svi ga vole. Zaslužio je svaki aplauz koji je dobio u karijeri, posebno u Melburnu. Šta je uradio u prošlom meču i pet setova. Neki scenario iz snova za njega da se oprosti od Australijan opena", zaključio je Đoković.