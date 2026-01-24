Đoković dobio rivala u osmini finala: Igraće protiv svog učenika na Australijan openu

Novak Đoković saznao je ime rivala u osmini finala turnira u Melburnu, biće to Jakub Menšik koji ga je pobijedio prošle godine u Majamiju.

Izvor: MPI04 / Capital pictures / Profimedia

Novak Đoković želi da osvoji 25. grend slem trofej i da bi u tome uspio moraće da prođe još jednu tešku prepreku. Saznao je ko mu stoji na putu u osmini finala i to je ni manje ni više nego njegov učenik - Jakub Menšik. Češki teniser je pobijedio Itana Kvina (6:2, 7:6, 7:6) i zakazao duel sa najvećim ikada.

Taj meč će biti na programu u ponedjeljak, tako da će obojica imati dan za odmor i pripremu. Biće to njihov drugi okršaj, po jednom su slavili do sada. Novak je dobio pravu opomenu prošle godine na turniru u Majamiju kada je u finalu prilično izgubio poslije dva taj-brejka.

Upravo je to meč koji će Novaku da posluži kao prilika da ispravi sve greške i da ih ne ponovi u Melburnu. Dobra vijest je i ta što se meč igra na tri dobijena seta u Melburnu, što daje dodatne šanse srpskom asu koji ima mnogo veće iskustvo sa grend lemova od svog rivala.

"Ovdje sam zbog Novaka"

Novak Đoković i Jakub Menšik na turniru u Majamiju

Izvor: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA

Menšik je prošle godine osvojio Masters u Majamiju i to tako što je dobio Novaka, a onda je pred kamerama dao izjavu. Još jednom je pred svima rekao da mu je Novak mentor, da mu je mnogo pomogao na razvojnom putu i da bez njega ne bi tako daleko dogurao.

"Hvala ti. Hvala ti na svemu, čovječe... Zbog tebe ja ovdje stojim danas, da li to znaš to?", rekao je Menšik, a Novak ga je poslije toga prekinuo i rekao mu "da je on tu gdje jeste zbog svog rada, truda, zalaganja i svega što je uložio".