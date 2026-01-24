"Imao sam sreće, bilo je potpuno nepotrebno": Đoković se javno izvinio djevojčici zbog incidenta na meču

Novak Đoković je na konferenciji za medije priznao da je pretjerao i da je imao sreće što nije pogodio djevojčicu koja skuplja lopte. Odmah se izvinio.

Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open

Novak Đoković prošao je u osminu finala Australijan opena, pobijedio je Botika van de Zandshulpa i u tome ga je pogledala sreća. Najbolji teniser svih vremena mogao je da bude diskvalifikovan. U naletu bijesa u drugom setu je udario lopticu nešto jače, htio je da gađa mrežu, promašio je i otišla je blizu djevojčice koja skuplja loptice. Imao je sreće i svjestan je toga.

"Izvinio sam se za to. To je bilo potpuno nepotrebno i dogodilo se u žaru borbe. Imao sam sreće. Žao mi je ako sam prouzrokovao bilo kakav stres njoj ili bilo kome", rekao je Novak na konferenciji za medije.

Zadovoljan je zbog trijumfa i načina na koji je odigrao protiv Holanđanina.

"Dobro je bilo. Lijepo je dobiti u tri seta, bio je baš težak treći set. Igrao je veoma dobro, bio je agresivan. Bio je pravi test za mene. Posebno način na koji sam dobio treći set. Bilo je dosta važno za mene, prije svega mentalno, za nastavak turnira", jasan je Đoković.

"Ne znam kako da vam na to odgovorim"

Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open

Jedan novinar postavio je pitanje o tome kako se dominacija u svijetu tenisa prebacila sa Amerike na Evropu i šta se tu dogodilo. Nije Novak bio baš siguran šta da mu kaže na to pitanje.

"Nisam siguran kako da vam odgovorim na to. Nisam upoznat sa sistemom u Americi, kako radi USTA (teniska asocijacija Amerike prim. aut.), kako rade treneri, kakav im je pristup. Americi definitivno ne fale turniri, ima i grend slem, tenisku federaciju koja je među najbogatijima na svijetu, tako da podrška postoji. Postoji tu mnogo različitih faktora. Jedan od tih faktora može da bude i način na koji je igra evoluirala, možda se američki igrači nisu adaptirali tako dobro na to kao Evropljani u posljednjih par decenija."

Poslije kratke pauze je nastavio sa pojašnjavanjem.

"Pazite, u nekom momentu... Imate Bena Šeltona i neke mlade igrače, jedan od njih je i ovaj momak Kvin koji je igrao sa Menšikom, visok, dobro servira, svi oni kucaju na vrata. Možda u ovom trenutku nemate igrača koji može da napravi iskorak i da uzme grend slem i da bude u samom vrhu, ali to može da se promijeni veoma brzo. Imate veoma dobre teniserke kojima ide veoma dobro, tako da ne bih rekao da postoji razlog za zabrinutost. Imate talenat, trenere, sistem koji pomaže. U nekom momentu u budućnosti imaćete velike šampione. Samo je pitanje vremena", završio je Đoković.