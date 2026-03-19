"Prođe me jeza kad se sjetim Đokovića": Novak vjeruje da Čeh može da sruši Sinera i Alkaraza

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Češki teniser Jakub Menšik po prvi put će biti u ulozi branioca titule na nekom od velikih turnira.

Jakub Menšik brani titulu u Majamiju Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Češki teniser Jakub Menšik braniće titulu na Mastersu u Majamiju. Upravo mu je trofej iz Floride koji je osvojio pobjedom protiv najboljeg tenisera u istoriji Novaka Đokovića promijenio život.

Nije često mladi as u ulozi branioca titule, a upravo njega vlasnik 24 grend slem titule i GOAT bijelog sporta vidi kao jednog od igrača koji mogu da stanu na put dominaciji Karlosa Alkaraza i Janika Sinera.

Menšik je trenutno 13. teniser svijeta, a pred start prestižnog turnira u Majamiju sjetio se najveće pobjede u karijeri protiv svog idola.

"Prošla godina je bila nevjerovatno iskustvo i kao ostvarenje sna nakon što sam igrao protiv jednog od mojih najvećih idola. Pobijediti Novaka i stajati pored njega na podijumu bio je zaista poseban trenutak", rekao je Menšik i dodao:

"Verovatno je to bila velika prekretnica u mojoj karijeri, jer se mnogo toga promijenilo. Godinu dana kasnije, povratak ovdje vraća mi lijepe uspomene, jezu, i veoma sam srećan što sam se vratio. Već sam fokusiran na ono što dolazi ove nedjelje."

Svjestan je pritiska koji će morati da podnese kao branilac titule, ali ne bježi od te uloge.

"Uživaću u svakom trenutku na terenu baš kao i prošle godine. Ne pokušavam da vršim pritisak na sebe, čak ni zbog onoga što dolazi spolja, medija ili ljudi koji pričaju o tome.Samo pokušavam da se fokusiram na sebe. To je nešto novo, ali i nešto zbog čega sam veoma uzbuđen i što želim da iskusim u svojoj karijeri u budućnosti", rekao je Jakub Menšik.

Nedavno je Đoković upitan koji igrač bi mogao da uzdrma dominaciju Alkaraza i Sinera. Srpski as je nabrajao neka imena, ali je posebno naglasio da je Menšik neopravdano zapostavljen.

"Žoao Fonseka je veoma uzbudljiv igrač za gledanje, ali nije jedini. Tu je i Jakub Menšik. Možda su ljudi, jer toliko pričaju o Fonseki, zaboravili na Menšika", podsetio je Đoković.

Nije tajna je Manšik veliki Đokovićev fan, ali i čest sparing partner u posljednje vrijeme. Ipak, za svoje ime, a ne titulu "Đokovićevog nasljednika" moraće da se izbori na terenu. Prvu veliku priliku imaće u Majamiju...

Novak Đoković, Tenis, Jakub Menšik

